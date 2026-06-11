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Постійне місце проживання за кордоном: що потрібно знати українцям

Особисті фінанси
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ПМП - це поширена абревіатура, яка розшифровується як “постійне місце проживання”
ПМП - це поширена абревіатура, яка розшифровується як “постійне місце проживання”
Оформлення постійного місця проживання за кордоном є правом, а не обов’язком громадянина України. Водночас отримання такого статусу надає низку додаткових можливостей.
Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Чи обов’язково оформлювати ПМП

ПМП — це поширена абревіатура, яка розшифровується як «постійне місце проживання». В Україні вона вживається для позначення процедури оформлення документів для виїзду / залишення на постійне місце проживання за кордоном.
Виїзд / залишення на постійне місце проживання (ПМП) оформлюється виключно в офіційних органах України з метою отримання статусу нерезидента, тобто особи, яка постійно проживає за межами України.
Оформлення ПМП — це передусім право, а не обов’язок громадянина України. Втім, оформлення ПМП дає громадянину певні додаткові можливості. Зокрема, громадянин може:
  • знятися з реєстрації місця проживання в Україні;
  • стати на постійний консульський облік;
  • подорожувати зі своєю неповнолітньою дитиною (якщо дитина також має статус ПМП) без згоди другого з батьків-громадянина України;
  • клопотати до закордонної дипломатичної установи України про:
— вихід з громадянства України;
— розірвання шлюбу між громадянами України за взаємною згодою подружжя (за умови відсутності неповнолітніх дітей та реєстрації шлюбу в Україні);
— зміну імені за власним бажанням (крім випадків зміни прізвища внаслідок укладення шлюбу);
— внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення чи скасування.

Куди звертатися для оформлення ПМП

Тим, хто зацікавлений в оформленні ПМП, слід звертатися:
Оформлення документів для виїзду або залишення на постійне місце проживання за кордоном часто плутають з отриманням посвідки на постійне проживання в іншій державі. Проте це різні процедури.
Дозвіл на проживання в іноземній країні громадянин України отримує у міграційних органах відповідної держави. У різних країнах такі документи можуть мати різні назви: residence permit, permesso di soggiorno, permiso de residencia, permis de résidence, permissão de residência, Aufenthaltstitel тощо.
Оформлення такого документа не змінює статус громадянина України з погляду українських державних органів. Водночас наявність дозволу на проживання в іншій країні сама по собі не підтверджує статус громадянина України, який постійно проживає за кордоном.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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