Хто може отримати допомогу по частковому безробіттю Вчора 14:12 — Особисті фінанси

Працівники, які втратили частину зарплати через зупинення чи скорочення виробництва, мають право на отримання допомоги по частковому безробіттю.

Про це розповіли фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Хто має право на отримання виплат

Допомога по частковому безробіттю — це державна підтримка для офіційно працевлаштованих людей, які тимчасово втратили частину заробітку через такі причини:

економічні або технологічні труднощі на підприємстві;

надзвичайні ситуації;

введення воєнного або надзвичайного стану;

встановлення карантину.

Отримати допомогу можуть офіційно працевлаштовані особи, за яких протягом останніх 6 місяців перед тим, як підприємство частково зупинило роботу, було сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Як оформити допомогу

Роботодавець повинен подати заяву до центру зайнятості за місцем здійснення своєї діяльності.

Разом із заявою подаються дані про працівників, інформація про діяльність підприємства, а також про отриману державну допомогу за останні 3 роки, її форму та мету.

Подати документи можна особисто або онлайн на порталі Дія , підписавши заяву електронним підписом.

Після розгляду центр зайнятості ухвалює рішення про призначення або відмову.

Розмір допомоги по частковому безробіттю

Кошти надходять роботодавцю щомісяця, після чого він має перерахувати їх працівникам протягом 3 робочих днів після отримання.

Сума виплати визначається індивідуально та залежить від тарифної ставки працівника, кількості скорочених робочих годин та інших показників діяльності.

Водночас максимально можна отримати до 50% мінімальної зарплати — 4323,5 грн на місяць на особу у 2026 році.

За словами фахівців, виплати допомоги по частковому безробіттю не може перевищувати 180 календарних днів (6 місяців) впродовж 3-річного періоду (36 місяців) від дати зупинення чи скорочення діяльності підприємства.

Раніше Finance.ua писав , що український ринок праці у 2026 році опинився у складній ситуації: компанії дедалі частіше говорять про нестачу працівників, але водночас не поспішають залучати тих, хто міг би частково закрити вакансії. Йдеться, зокрема, про ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

