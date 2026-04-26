У яких країнах світу вчителі заробляють найбільше (інфографіка)

Скільки заробляють вчителі у світі
Скільки заробляють вчителі у світі, Фото: freepik
Середня максимальна зарплата вчителів у країнах ОЕСР становить близько 76 тис. доларів на рік. Водночас у деяких країнах професія педагога може приносити шестизначні доходи, тоді як в інших навіть після десятиліть роботи зарплати залишаються набагато нижчими.
Про це пише Visualcapitalist, посилаючись на звіт ОЕСР «Освіта: огляд 2025».

Де вчителі заробляють найбільше

Найвищі зарплати отримують вчителі у Люксембурзі, де початковий дохід становить близько 100 тис. доларів на рік, а максимальний перевищує 170 тис. доларів.
Високі доходи педагоги мають і в Німеччині та Швейцарії, де також пропонують шестизначні пікові зарплати. Водночас ці показники все одно значно нижчі, ніж у Люксембурзі.
У яких країнах світу вчителі заробляють найбільше (інфографіка)

У яких країнах зарплати зростають з досвідом

У низці держав початкові зарплати є помірними, але з часом суттєво збільшуються. Наприклад, у Канаді дохід вчителя може зрости з 50 тис. доларів до понад 87 тис. доларів.
Схожа тенденція спостерігається і в Нідерландах, де зафіксовано один із найшвидших темпів зростання оплати праці вчителів — з 58 тис. доларів до 121 тис. доларів.

Де вчителі заробляють найменше

У Словаччині, Греції та Бразилії початкові зарплати можуть бути нижчими за 30 тис. доларів на рік. Навіть на піку кар’єри доходи в цих країнах часто не досягають середнього рівня по ОЕСР.
Як зазначають аналітики, у деяких країнах зарплати зростають повільно, що впливає на кадровий дефіцит серед вчителів та зниження якості освіти.

Які зарплати отримують вчителі в Україні

Раніше Finance.ua писав, що медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 році становила 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн).
Також Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.
За матеріалами:
Finance.ua
