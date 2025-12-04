Протягом 2026 року зарплати вчителів зростуть два рази: коли очікувати підвищення Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Протягом 2026 року зарплати вчителів зростуть два рази: коли очікувати підвищення

Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що спершу пропозиції до першого читання проєкту бюджету передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 млрд грн, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 млрд грн.

Відповідно до ухвалених бюджетних рішень:

з 1 січня 2026 року заробітна плата педагогічних працівників зросте на 30%;

з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.

«Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу», — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Окремою статтею остаточної редакції бюджету передбачено додаткові 4,8 млрд грн, які держава зможе спрямувати на подальше зростання зарплат педагогів. Йдеться не про разові надбавки, а про формування системної моделі оплати праці.

«Ці кошти — понад уже гарантоване підвищення — можуть стати фінансовою основою для наступного етапу зростання заробітних плат за умови вдосконалення структури оплати праці за однією з моделей, розроблених Міністерством освіти і науки України», — додав Лісовий.

Заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська додала , що на підвищення зарплати вчителям закладено 64,6 млрд грн. «Уже понад три роки наші викладачі навчають дітей у надскладних умовах: під бомбардуваннями, онлайн, у школах, що постраждали від російської агресії. Вони встають раніше, щоб доїхати до навчальних закладів під час тривог, перевіряють уроки при світлі свічок під час відключень енергії, витрачають усі свої сили на те, щоб навчити тих, хто є найдорожчим для кожного з нас», — зазначила Ковальська.

у яких країнах вчителі отримують найнижчі зарплати. До списку увійшли: Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав . До списку увійшли:

Україна — 10 000 — 14 000 гривень.

Молдова — 12 000 — 15 000 гривень.

Грузія — 15 000 — 18 000 гривень.

Вірменія — 18 000 — 20 000 гривень.

Албанія — 20 000 — 22 000 гривень.

Аналітики OLX Робота повідомляли , що медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 році становила 12 500 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році (11 500 грн). Кількість відгуків на вакансії зросла на 44%, тоді як кількість оголошень залишилась такою ж самою.

Вихователі дитячих садків мають дещо вищі зарплати, ніж колеги вчителі. Цьогоріч медіанна зарплата зросла до 14 500 грн, що на 11,5% більше, ніж у 2024 році (13 000 грн). Репетитори зазвичай працюють на погодинній основі й отримують в середньому 400 грн/год, що на 33% більше, ніж у 2024 році (300 грн/год).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.