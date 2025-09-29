0 800 307 555
укр
Підвищення зарплат вчителям — це не вирішення проблеми, — Гетманцев

80
План підвищення зарплат вчителів на 50% у проєкті бюджету-2026 — позитивний крок, але цього недостатньо.
Так вважає голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Чиновник наполягає на необхідності виконати закон «Про освіту» і гарантувати вчителю найнижчої категорії дохід в три мінімальні заробітні плати.
За словами Гетманцева, молодий учитель отримує 6 тис. грн «на руки» — на цю суму неможливо прожити. Відтак фахові молоді спеціалісти часто йдуть з професії.
Робота у закладах освіти надзвичайно складна, а зарплати вихователів не перевищують 9,5 тис. грн. Держава має долучатися до вирішення цього питання, навіть якщо громади не можуть забезпечити доплати.
Гетманцев наголошує: проблеми освіти комплексні й стосуються всіх рівнів — від дитсадків і шкіл до позашкільної та професійно-технічної освіти, а також університетів.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, Кабмін у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% і становитиме близько 25 тисяч гривень. Підвищення охопить близько 470 тисяч ставок педагогічних працівників;
  • за даними Мінфіну, на підвищення заробітної плати вчителям у 2026 році буде спрямовано 41,8 млрд гривень;
  • раніше Гетманцев заявляв, що низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через велику кількість людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.
Світлана Вишковська
Редактор
Гроші
