Як зміняться зарплати вчителів після підвищення у 2026 році

Особисті фінанси
126
Кабінет міністрів України у проєкті державного бюджету на 2026 рік заклав кошти на підвищення зарплат вчителям. Оплата праці зросте на 50% і становитиме близько 25 тисяч гривень. Підвищення охопить близько 470 тисяч ставок педагогічних працівників.
Про це йдеться у презентації бюджету, підготовленій Міністерством фінансів. За інформацією відомства, на підвищення заробітної плати вчителям у 2026 році буде спрямовано 41,8 млрд гривень.
Інфографіка: Мінфін
Зростання зарплат відбудеться у два етапи:
  • з 1 січня 2026 року — на 30%;
  • з 1 вересня 2026 року — ще на 20%.
Інфографіка: Мінфін
Таким чином, у 2025 році середня зарплата вчителів становитиме 16 737 гривень. З 1 січня 2026 року вона зросте до 21 707 гривень, а з 1 вересня — до 25 037 гривень.
Інфографіка: Мінфін
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Також Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.
Уряд прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Середній курс гривні до долара становитиме:
  • 42,4 грн/долар у 2025 році;
  • 45,7 грн/долар у 2026 році.
Як заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев, низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через велику кількість людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
