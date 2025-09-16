Який прогноз курсу долара та євро на 2025 — 2026 роки (проєкт бюджету)
Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкту бюджету на 2026 рік (№14000).
Середній курс гривні до долара становитиме:
- 42,4 грн/долар у 2025 році,
- 45,7 грн/долар у 2026 році.
Раніше уряд робив розрахунки за курсом 43,3 грн/долар у 2025 році та 44,7 грн/долар у 2026 році.
Цей курс є розрахунковим і жодним чином не впливає на валютно-курсову політику НБУ, який встановлює курси за своїми принципами.
У додатку «Прогнозний розрахунок акцизного податку з електричної енергії на 2026 рік» прогнозується, що у 2025 році:
середній курс становитиме 45,8 грн/євро,
у 2026 році — 49,4 грн/євро.
Нагадаємо, НБУ поки що зберігає долар США як головну курсоутворюючу валюту, але вивчає перехід на євро. Наразі чіткого плану змінювати базову валюту немає, і поки що головною залишається долар.
Також зазначимо, прожитковий мінімум та мінімальну зарплату змінили вперше з 2024 року. Вони дещо зросли, у 2025 році їх не переглядали:
- мінімальна зарплата — з 8000 грн до 8647 грн (зростання на 8%);
- загальний прожитковий мінімум — з 2920 грн до 3209 грн (+9,9%);
