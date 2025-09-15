Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Офіційний курс долара протягом 8−12 вересня залишався стабільним, з невеликим загальним ослабленням гривні. Коливання були технічні, без ознак різкого тренду. Найбільш помітне укріплення гривні — на 0,3% сталося в середу, але далі курс повернувся до початкового діапазону.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько: «Невелике ослаблення гривні на тлі помірної волатильності».

Офіційний курс минулого тижня був таким:

8 вересня — 41,2199 грн/$;

9 вересня — 41,2497 грн/$;

10 вересня — 41,1237 грн/$;

11 вересня — 41,2138 грн/$;

12 вересня — 41,3127 грн/$.

Готівковий ринок

У період із 8 по 12 вересня курс у касах банків коливався в дуже вузькому діапазоні, що свідчить про відносну стабільність готівкового ринку впродовж тижня.

Протягом понеділка курс був у межах 40,95 грн/$ - 41,44 грн/$, у вівторок трохи опустився до 40,89 грн/$ - 41,39 грн/$, в середу незначно піднявся до 40,95−41,44 грн/$, а в четвер та п’ятницю був на позначках 41,01−41,51 грн/$.

Загальна тенденція тижня — невелике ослаблення гривні зі збалансованим попитом та пропозицією без сильних зовнішніх шоків.

Міжбанк

Тиждень на міжбанку характеризувався підвищеною волатильністю з домінуванням тиску на гривню у середині тижня.

Перший день тижня, 8 вересня, на міжбанку відзначився укріпленням гривні на 6 копійок — з 41,18 грн/$ до 41,12 грн/$ за сильного коливання протягом дня — мінімальне значення було на рівні 41,035 грн/$, максимальне — 41,29 грн/$.

У другий день тижня 8−12 вересня гривня втратила у вартості 9 копійок — з 41,11 грн/$ вранці до 41,20 грн/$ в кінці дня. Денні коливання у вівторок склали 16 копійок.

Середа розпочалася з 41,17 грн/$, а закінчилася на максимальному значенні дня 41,2992 грн/$, і з ослабленням гривні на 12 копійок за день.

У четвер гривня втратила на міжбанку 8 копійок —з 41,28 грн/$ до 41,36 грн/$.

Котирування у п’ятницю розпочалися на позначці 41,37 грн/$, а закінчилися на денному укріпленні гривні на 15 копійок — 41,22 грн/$.

Протягом 8−12 вересня Національний банк продав майже на 20% менше валюти, ніж тижнем раніше — $442,80 млн проти $551,30 млн та відкупив протягом тижня $0,18 млн.

Прогноз на цей тиждень

За словами Золотько, найбільш імовірний сценарій на 15−19 вересня — неширока волатильність навколо поточних рівнів із високою чутливістю до ключових шоків: надходження допомоги або масовий продаж валюти експортерами можуть короткочасно зміцнити гривню.

«Збереження облікової ставки регулятором на рівні 15,5% стримує інфляційні очікування; водночас затримки зовнішніх платежів, проблеми логістики або ескалація ризиків здатні спричинити послаблення курсу», — прогнозує банкірка.

Нагадаємо, у тижневому огляді інвесткомпанії ICU було сказано , на початку вересня Національний банк утримував гривню на рівні близькому до 41,3 грн/$, а в п’ятницю навіть зміцнив її більш ніж на 10 копійок. У найближчій перспективі регулятор, ймовірно, зберігатиме курс гривні близьким до цих значень, однак пізніше може допустити його помірне послаблення.

У Dragon Capital прогнозують , що до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$.

