НБУ тримає курс стабільним, але згодом може його послабити — ICU

Валюта
Минулого тижня Національний банк утримував гривню на рівні близькому до 41,3 грн/$, а в п’ятницю навіть зміцнив її більш ніж на 10 копійок. У найближчій перспективі регулятор, ймовірно, зберігатиме курс гривні близьким до нинішніх значень, однак пізніше може допустити його помірне послаблення.
Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

На валютному ринку дефіцит збільшився майже на третину, до $390 млн. Це сталося через зменшення обсягів продажу валюти як на міжбанку, так і в роздрібному сегменті. Щоб втримати ситуацію, НБУ за тиждень продав із резервів $551 млн. Це вже четвертий тиждень поспіль, коли інтервенції залишаються нижчими за середній рівень від початку повномасштабної війни.
З понеділка по четвер офіційний курс тримався у вузькому коридорі 41,35−41,37 грн/$, а в п’ятницю НБУ посилив гривню до 41,22 грн/$. Для цього регулятор продав $120 млн із резервів. Такий рівень офіційного курсу востаннє фіксували в серпні, і він став максимальним із квітня цього року.
Графік: ICU

Погляд ICU

Аналітики ICU вважають, що НБУ навмисно тримає курс гривні нижче 41,5 грн/$ і навіть зміцнює його ближче до максимумів, зафіксованих у квітні.
Дефіцит валюти, за їх словами, зріс не суттєво та частково був пов’язаний із оновленням щомісячних лімітів на купівлю валюти онлайн для фізичних осіб.
«Найімовірніше, НБУ зберігатиме ще певний час курс гривні близьким до поточних рівнів, але згодом може перейти до його помірного ослаблення», — прогнозують аналітики ICU.
Нагадаємо, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомляла, що на початку вересня валютний ринок України залишався стабільним. Діапазон курсу та незначні коливання свідчать про контрольований рух гривні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Валюта
