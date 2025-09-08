Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

На початку вересня валютний ринок України залишався стабільним. Діапазон курсу та незначні коливання свідчать про контрольований рух гривні.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Вузький діапазон і незначні коливання — ринок лишається стабільним на початку вересня», — розповіла експертка.

Офіційний курс гривні до долара США в період 1−5 вересня характеризується високою стабільністю й мінімальною волатильністю. Середній курс за п’ять днів становив 41,3554 грн/$, різниці між максимальним і мінімальним значенням за день — 0,0519 грн, а стандартне відхилення — приблизно 0,0194 грн.

Така вузька динаміка вказує на контрольований рух курсу та відсутність різких шоків на валютному ринку у цей період. Це говорить про збалансованість попиту та пропозиції та помірні ринкові інтервенції.

Офіційний курс перший тиждень вересня був таким:

1 вересня — 41,3203 грн/$;

2 вересня — 41,3722 грн/$;

3 вересня — 41,3631 грн/$;

4 вересня — 41,3718 грн/$;

5 вересня — 41,3494 грн/$.

Готівковий ринок

Діапазон курсу у касах банків протягом тижня був відносно вузьким і стабільним, без різких стрибків; коливання протягом тижня лежали близько 0,5 грн. Протягом понеділка-середи він коливався в межах 41,05−41,56 грн/$, в четвер незначно опустився до 41,05−41,54 грн/$, а в п`ятницю піднявся — до 41,12−41,57 грн/$.

Міжбанк

Міжбанк 1−5 вересня пройшов хвилеподібно — початкове укріплення гривні в понеділок, значне внутріденне ослаблення у вівторок, часткове відвоювання позицій у середині тижня і завершальне помітне укріплення в п’ятницю. З огляду на відкриття тижня (41,35 грн/$) та закриття в п’ятницю (41,18 грн/$), гривня в цілому укріпилась на 17 копійок за тиждень.

У перший день тижня гривня укріпилася на 7 копійок — з 41,35 грн/$ до 41,28 грн/$, минаючи внутрішньоденні коливання між 41,22 грн/$ до 41,40 грн/$.

Другий день тижня відзначився втратою позицій гривні на 11 копійок протягом дня: вівторок стартував з 41,31 грн/$, а завершив день на максимальних позначках дня — 41,42 грн/$.

У середу та четвер національна валюта трохи відвоювала позиції та укріпилася на 6 копійок — середа розпочався майже на вечірній позначці вівторка — з 41,41 грн/$, а завершився на 41,35 грн/$, а котирування у четвер були на позначках 41,36 грн/$ та 41,30 грн/$.

У п’ятницю національна валюта укріпилася на 14 копійок: з 41,32 грн/$ вранці до 41,18 грн/$ в кінці дня.

Протягом 1−5 вересня Національний банк продав $551,30 млн, що майже на 4% менше порівняно з останнім тижнем серпня, та майже стільки само, як двома тижнями раніше. Крім того, НБУ також здійснив незначні покупки — близько $0,5 млн.

Прогноз на цей тиждень

Зростання зацікавленості населення у гривневих інструментах, нарощування строкових депозитів та зниження сальдо інтервенцій НБУ знижують чистий попит на валюту й підтримують гривню, тож сценарій сильних коливань на 8−12 вересня малоймовірний.

Офіційний курс НБУ на 8 вересня становить 41,2199 грн/$, що на 14 копійок, або 0,33% нижче за середнє значення 1−5 вересня (41,3554).

Сезонні продажі валюти аграріями додають пропозиції й додатково стримуватимуть курс.

«Загалом початок вересня проходить спокійно — курсові зміни в межах очікувань і без системних ризиків — висока ймовірність низької волатильності, а очікувані коливання — в межах приблизно плюс-мінус 0,1%-0,5% на тиждень — за базового сценарію. Проте у разі раптового великого імпортного платежу або затримки міжнародної допомоги можливе тимчасове ослаблення гривні, на яке НБУ має інструменти реагування», — прогнозує Золотько.

