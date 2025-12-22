Експерти повідомили, чи буде обвал гривні після 1 січня 2026 року
Попри періодично циркулюючі розмови про потенційний перехід України на євро як курсоутворювальну валюту (від курсу до гривні якої визначаються офіційні курси інших валют), в експертному середовищі очікують, що найближчими роками цього не станеться.
Відповідно, у 2026 році гривня орієнтуватиметься на долар.
Як пояснив віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов, для такого переходу мають бути виконані щонайменш дві ключові умови. Зокрема:
- Завершитись активна фаза війни.
- Розпочатись реальний рух України в напрямку євроінтеграції.
«Мій прогноз більше гіпотетичний, аніж практичний: Україні знадобиться щонайменше 3−4 роки від моменту завершення війни або ж припинення гарячої її фази, для того щоб переорієнтуватися на євро. Також для мене є очевидним, що такий перехід можливий лише за умови початку процесу інтеграції України в ЄС», — констатував він.
Не готуються до скорої заміни долара на євро й у Нацбанку. Зокрема, перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук раніше прямо заявив: попри вивчення питання, графіка такого переходу наразі немає.
«Питання ми активно вивчаємо, але сказати, що у нас є чіткий план, що завтра або до кінця року ми плануємо змінити курсоутворювальну валюту, я поки що не можу. Курсоутворювальна валюта має бути одна — поки що це долар», — сказав він.
«Така обережна та повільна крива девальвації має пригальмувати інфляційні стимули. Та надати ринку нові курсові орієнтири без ризику порушення макрофінансової стабільності», — пояснили спеціалісти.
Війну як визначальний фактор для валютного ринку називає й спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса. Він наголошує: саме перебіг бойових дій визначатиме те, як на курс впливатимуть інші фактори.
«Війна. Ось основний чинник», — констатував він.
Раніше засновник інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, попри повномасштабну війну. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень.
Прогнози на 2026 рік
На 2026 рік Dragon Capital розглядає кілька сценаріїв. Якщо війна триватиме протягом усього року, зростання ВВП очікується на рівні 1%. У разі завершення бойових дій до весни економічне зростання може прискоритися до 5%. Інфляція у 2026 році, за прогнозом, знизиться до 6%.
Щодо валютного курсу, аналітики Dragon Capital очікують стабільності наприкінці 2025 року. Прогнозується, що курс не перевищить 43 грн/$. У 2026 році можливе незначне послаблення гривні. Очікується, що рік завершиться на рівні 44 грн/$.
