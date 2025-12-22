Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 15:03 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Офіційний курс Національного банку за період 15−19 грудня коливався у вузькому діапазоні. Тиждень пройшов без різких стрибків — середній курс за період становив близько 42,2599 грн/$. Характер рухів курсу найближчим часом визначатимуть графік надходження зовнішнього фінансування, заяви й дії регулятора, а також короткострокові сигнали попиту на валюту з боку імпортерів і населення.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Тиждень без стрибків, курс під контролем, значні інтервенції підтримали ринок», — повідомила Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

15 грудня — 42,1936 грн/$;

16 грудня — 42,2451 грн/$;



17 грудня — 42,1848 грн/$;



18 грудня — 42,3384 грн/$;



19 грудня — 42,3374 грн/$.



Готівковий курс

Котирування в касах банків за період 15−19 грудня були виглядали стриманими.

Упродовж тижня спостерігалося рівномірне підвищення середніх значень:

на початку — у понеділок і вівторок — купівля/продаж трималися на рівні 41,94/42,48 грн/$ та 41,95/42,47 грн/$ відповідно;

у середині тижня курси дещо підросли — у середу до 42,05/42,56 грн/$ і в четвер залишилися майже на тому ж рівні 42,04/42,55 грн/$;

наприкінці періоду, у п’ятницю, показники незначно знизилися до 41,97/42,48 грн/$.

Тож ринок демонстрував високу стабільність — коливання були незначними і відбувалися в вузькому діапазоні.

Різниця між середньою продажною та купівельною ціною поступово звужувалася: від 0,54 грн у понеділок до приблизно 0,51 грн у середині та наприкінці тижня, що вказує на помірне зменшення спреду й відносну рівновагу попиту й пропозиції в касах.

Курс на міжбанку

Тиждень, що минув, на міжбанку пройшов у форматі коротких імпульсів і кінцевої стабілізації:

понеділок відкрився на 42,21 грн/$ і завершився на мінімумі дня — 41,99 грн/$;

вівторок показав корекційне зростання: відкриття 42,06 грн/$ і закриття 42,28 грн/$;

середа принесла пікову активність — ринок піднявся до 42,47 грн/$ у піку і закрився на 42,40 грн/$;

у другій половині тижня тенденція розвернулася: в четвер котирування знизилися з 42,40 грн/$ до 42,19 грн/$;

у п’ятницю лише незначно відновилися, стартувавши з 42,21 грн/$ і завершивши тиждень на 42,19 грн/$.

Отже, за підсумками тижня підсумкова зміна було мінімальним — від 42,21 грн/$ на початку до 42,19 грн/$ на фініші (зниження 0,02 грн), при цьому внутрітижневий діапазон склав близько 48 копійок.

За підсумками тижня 15−19 грудня обсяг чистих інтервенцій склав $1173,5 млн. Більше цього року було лише за період 17−21 лютого, коли валютні інтервенції становили $1191,3 млн. Щоправда, цього тижня Нацбанку вдалося відкупити $0,2 млн.

Чого очікувати від валют цього тижня

З 22 грудня та до кінця року курс долара , найімовірніше, покаже помірну волатильність при загальній тенденції до відносної стабільності — за умови, що надходження міжнародної допомоги відбуватиметься за очікуваним графіком і регулятор продовжуватиме згладжувати різкі стрибки на валютному ринку.

Основу цієї динаміки створює великий дефіцит поточного рахунку та зростання імпорту, насамперед товарів для оборони й відновлення, а також підвищений попит на окремі імпортні товари. Водночас зовнішня допомога і втручання НБУ пом’якшують тиск на гривню, тому різкі короткострокові стрибки курсу малоймовірні.

Читайте також Що буде з доларом та євро перед Новим роком — прогноз експерта

Затримки з фінансуванням або раптове нарощення імпортних платежів можуть посилити тиск на валюту й призвести до більш помітного ослаблення, тоді як надпланові надходження допомоги або тимчасове зниження імпортного попиту сприятимуть більш помітному зміцненню або спокійнішому ринку. У такій ситуації роль Нацбанку як менеджера ліквідності залишається ключовою.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.