Скільки коштуватимуть 100 доларів цього тижня

Валюта
64
Обмін доларів в обміннику
На валютному ринку України формується період обережної рівноваги. Підстав говорити про суттєве зміцнення гривні наразі немає.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий, пише УНІАН.

Курс долара з 9 до 15 лютого

За словами банкіра, навіть у разі короткочасного профіциту валюти ринок залишатиметься стриманим, без різких рухів.
У період з 9 до 15 лютого очікуються такі коридори курсу долара:
  • міжбанк — 42,75−43,5 грн/долар
  • готівковий ринок — 42,5−43,75 грн/долар
Відповідно:
  • 100 доларів коштуватимуть 4250−4375 грн
  • 1000 доларів — 42 500−43 750 грн

Прогноз євро на найближчий тиждень

Курс євро, за оцінками експерта, до 15 лютого перебуватиме в таких межах:
  • міжбанк — 50−52 грн/євро
  • готівковий ринок — 50−52 грн/євро
Таким чином:
  • 100 євро обійдуться у 5000−5200 грн
  • 1000 євро — 50 000−52 000 грн
У лютому 2026 року, за словами Лєсового, основна увага на валютному ринку може бути прикута саме до євро. На його динаміку здатні вплинути можливі торговельні суперечки між США та Європейським Союзом.
Загалом упродовж місяця очікуються такі коливання:
  • долар — 42,6−43,5 грн
  • євро — 49−51,5 грн
Раніше ми повідомляли, як змінювався курс євро за роки великої війни.
Долар
