Як працюватимуть банки та система платежів НБУ на Різдво та Новий рік

Банки та система електронних платежів (СЕП) Національного банку працюватимуть без вихідних на Різдво та Новий рік.

Про це йдеться в повідомленні НБУ

У вказаний період, як і впродовж всього 2025 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи.

Водночас Національний банк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.

30 грудня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Розрахунки Державної казначейської служби України за платежами з погашення та обслуговування державного боргу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року, в іноземній валюті через Національний банк України та АТ «Укрексімбанк», зокрема з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, здійснюються до 13.00.

Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, здійснюються до 16.00.

31 грудня 2025 року та 01 січня 2026 року СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України.

Банківська система України працює в звичайному режимі.

Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.

Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.

