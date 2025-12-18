0 800 307 555
Як працюватимуть банки та система платежів НБУ на Різдво та Новий рік

Банки та система електронних платежів (СЕП) Національного банку працюватимуть без вихідних на Різдво та Новий рік.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
У вказаний період, як і впродовж всього 2025 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7 із датою поточного календарного дня згідно з Технологічним регламентом роботи системи.
Водночас Національний банк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року.
30 грудня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
Розрахунки Державної казначейської служби України за платежами з погашення та обслуговування державного боргу, у тому числі з датою валютування 31 грудня 2025 року, в іноземній валюті через Національний банк України та АТ «Укрексімбанк», зокрема з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, номінованих в іноземній валюті, здійснюються до 13.00.
Розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком у національній валюті з датою погашення 31 грудня 2025 року, у тому числі з виплати доходу та/або погашення за облігаціями внутрішніх державних позик, здійснюються до 16.00.
31 грудня 2025 року та 01 січня 2026 року СЕП продовжує працювати в штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України.
Банківська система України працює в звичайному режимі.
Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі.
Для забезпечення безперебійної діяльності банківської системи України та належного обслуговування клієнтів банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів.
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниНБУ
