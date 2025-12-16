0 800 307 555
укр
Валюта
74
Курс євро в Україні сягнув історичного максимуму
Офіційний курс євро в Україні сягнув рекордно високого рівня і становить 49,65 гривень. Причиною цього стало подорожчання європейської валюти щодо долара США на міжнародному валютному ринку.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на коментар директора з продажу Банку Авангард Юрія Крохмаля.

Чому зростає курс євро

За словами Юрія Крохмаля, зростання курсу, який встановлює Національний банк України, відбувається через подальше зміцнення євро відносно долара на світових ринках.
Він зазначив, що така динаміка пов’язана з очікуваннями зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США у наступному році. Це, за його словами, продовжує тиснути на долар і послаблює його позиції щодо основних світових валют.
Офіційний курс Європейського центрального банку за період з 1 січня по 16 грудня цього року зріс на 15% - до 1,18 доларів.

Прогноз курсу валют на грудень

У другій половині грудня офіційний курс гривні до євро, за прогнозом Юрія Крохмаля, перебуватиме в межах 48,50−50,50 гривень.
Курс долара США очікується в діапазоні 41,80−42,80 гривень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав, що після періоду відносної стабільності долар США може знову втратити позиції. Найбільші банки з Уолл-стріт очікують, що у 2026 році американська валюта повернеться до падіння на тлі подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою та жорсткішої політики інших центробанків.
За матеріалами:
Finance.ua
