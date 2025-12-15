Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:01 — Валюта

Офіційний курс Національного банку за період 8−12 грудня продемонстрував поступове помірне ослаблення гривні щодо долара США. Загальне зростання курсу склало 21 копійку, це близько 0,51% за п’ять днів. На цьому тижні очікується відносно спокійна динаміка гривні з поступовим слабшанням. А ось напередодні святкового періоду можливе тимчасове підвищення попиту на валюту.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Тиждень з помірною корекцію гривні під впливом короткострокових імпульсів», — зазначила Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

08 грудня — 42,0567 грн/$;

09 грудня — 42,0700 грн/$;



10 грудня — 42,1838 грн/$;



11 грудня — 42,2812 грн/$;



12 грудня — 42,2721 грн/$.



Готівковий курс

Протягом тижня, що минув, готівковий курс у касах банків залишався відносно стабільним із помірними коливаннями.

У понеділок вони були на рівні 41,84/42,37 грн/$, в середині тижня трохи зростали та складали: у вівторок — 41,90/42,43 грн/$, у середу — 42,02/42,54 грн/$. У четвер та п`ятницю незначно знизилися — до 42,00/42,53 грн/$ та 41,99/42,48 грн/$ відповідно.

Максимальні коливання за тиждень були невеликі: різниця між найвищою та найнижчою котирування купівлі становила 0,18 грн, продажу — 0,17 грн.

«Це свідчить про помірну волатильність і загальну збалансованість попиту та пропозиції», — каже експертка.

Курс на міжбанку

Початок робочого тижня задав помірно спокійний тон: міжбанк відкрився на позначці 42,01 грн/$ і закрився на 42,15 грн/$ — невелике ослаблення гривні впродовж дня, але без різких стрибків.

У вівторок ринок підтвердив свій інерційний характер — торги розпочалися з рівня 42,17 грн/$ (що співпадало з максимумом попереднього дня) і завершилися на 42,21 грн/$. Ціни всередині того одного торгового дня — нижня точка 42,09 грн/$, верхня — 42,24 грн/$ — свідчать про контрольовані коливання і помірну активність учасників.

Середа принесла найпомітніший рух тижня: день стартував з 42,22 грн/$ — на рівні мінімуму дня — а фінішував день на 42,42 грн/$, тобто гривня втратила близько 20 копійок за добу. Такий розвиток подій виглядав як короткостроковий сплеск попиту на валюту або реакція на новинний фон, що підвищила волатильність.

Наступного дня ринок зробив різкий відкат: четвер розпочався з тієї ж позначки 42,42 грн/$, але закінчився на мінімумі дня — 42,15 грн/$, відновивши значну частину попередніх втрат гривні. Цей різкий «у відкаті» рух відображає, з одного боку, оперативну корекцію позицій, а з іншого — можливу зміну ліквідності чи вплив ситуативних факторів.

П’ятниця пройшла відносно спокійно: відкриття на 42,16 грн/$ і закриття на 42,21 грн/$ показали невелике коливання наприкінці тижня без суттєвого тренду. У підсумку тиждень завершився зі слабшою гривнею порівняно з початком: стартова позначка понеділка 42,01 грн/$ і кінцева п’ятниці 42,21 грн/$ дають загальне ослаблення приблизно на 20 копійок.

Загалом тижнева динаміка характеризується помірною волатильністю з одним середнім за інтенсивністю сплеском у середині тижня та подальшою корекцією — типова поведінка ринку, де короткострокові інформаційні імпульси швидко трансформуються у позиційні сесії й корекційні рухи.

За підсумками другого зимового тижня обсяг чистих інтервенцій склав $895,30 млн. Це суттєво, приблизно на 18%, менше ніж тижнем до того, та на7% менше, ніж в останній осінній тиждень цього року.

Минулого четверта Національний банк прийняв рішення залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5%. Рішення покликане утримати попит на гривневі інструменти, стабілізувати валютний ринок і стримати інфляційні очікування, щоб інфляція повернулася до 5%, з урахуванням ризиків від майбутнього зовнішнього фінансування.

Чого очікувати від валют цього тижня

Протягом 15−19 грудня очікується відносно спокійна динаміка гривні з легким і поступовим слабшанням, але без різких стрибків.

Зменшення інфляції швидше за очікування знижує тиск на курс, а ефекти від нового урожаю й заходи НБУ, спрямовані на підтримку привабливості гривневих інструментів, додатково стримуватимуть сильні девальваційні тенденції.

Водночас напередодні святкового періоду можливе тимчасове підвищення попиту на валюту — це може створити невеликі короткострокові коливання, які, ймовірно, згладжуватимуться інтервенціями та іншими операціями регулятора.

Наявні міжнародні надходження забезпечують підтримку резервів і пом’якшують структурний ризик, але невизначеність щодо подальшого зовнішнього фінансування зберігає фонову волатильність.

