Яким буде курс долара у 2026 році — Гетман

Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що різких змін щодо курсу не варто чекати через режим керованої гнучкості, пише 24tv.ua.

З доларом, як і в попередні роки, нічого не станеться з однієї простої причини: бо долар зараз не в режимі вільного плавання, а в режимі керованої гнучкості. І яким буде курс долара, по суті, на 99% визначає НБУ. каже він.

Нагадаємо, режим керованої гнучкості передбачає, що НБУ згладжує надмірні коливання курсу гривні відносно долара, регулюючи попит та пропозицію на валютному ринку.

Економіст Олег Гетман додає, що НБУ й надалі підтримуватиме стабільність курсу долара, адже він є інструментом для контролю рівня інфляції.

«НБУ буде дуже-дуже плавно девальвувати гривню, як відбувається це в останні роки. Торік було 40 гривень за долар, потім стало 41. На початку цього року була 41 гривня, а при фіналі стало 42. Так само буде і в наступному році. Стартуємо 42 гривні з копійками й прийдемо до 43 з копійками», — підсумовує експерт.

Великий обсяг міжнародних резервів дозволяє НБУ згладжувати різкі коливання на валютному ринку й запобігати стрімкій девальвації гривні, зауважує Гетман.

Раніше інвесткомпанія ICU дала прогноз курсу . Найближчим часом коливання курсу збережуться, а до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 42.5 грн/$.

А директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла , що тренд першого зимового тижня можна охарактеризувати як помірну стабілізацію з легкою перевагою в бік укріплення на кінець періоду.

Про це Нагадаємо, ситуація на валютному ринку у листопаді залишалася стабільною. Чистий попит на безготівкову та готівкову іноземну валюту майже не змінився порівняно з жовтнем.Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за листопад. Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у листопаді був близьким до показників попереднього місяця.

