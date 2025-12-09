Українці продовжують скуповувати готівкову валюту

0 800 307 555
У листопаді українці купили валюти на 724,2 млн доларів більше, ніж продали. Це на 3% менше, ніж у жовтні, проте обсяги залишаються стабільно високими.
Про це повідомляють Українські новини за посиланням на дані Національного банку України.

Динаміка готівкового ринку

На готівковому ринку українці знову продемонстрували переважання попиту над пропозицією. У листопаді населення продало 1 356,1 млн доларів в еквіваленті та купило 2 080,3 млн доларів.
За 2024 рік українці купили валюти на 11,05 млрд доларів більше, ніж продали.
Нагадаємо, як Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, тренд першого зимового тижня можна охарактеризувати як помірну стабілізацію з легкою перевагою в бік укріплення на кінець періоду.
Після невеликого ослаблення гривні 2 грудня (до 42,3413 грн/дол.) курс поступово знизився — до 42,18 на 5 грудня. Загалом гривня зміцнилася на 8 копійок, або близько 0,19% від рівня 1 грудня. Вона прогнозує, що в перші дні другого зимового тижня ринок працюватиме в режимі балансу попиту й пропозиції від експорту та імпорту. У середині тижня можливі більш помітні коливання.
Аналітики інвесткомпанії ICU також зазначали, що Національний банк минулого тижня істотно наростив валютні інтервенції для покриття дефіциту валюти на міжбанку, чим посилив офіційний курс гривні. Найближчим часом коливання курсу збережуться, а до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 42.5 грн/$.
За матеріалами:
Українські Новини
Валюта
