Тренд першого зимового тижня можна охарактеризувати як помірну стабілізацію з легкою перевагою в бік укріплення на кінець періоду.

Після невеликого ослаблення гривні 2 грудня (до 42,3413 грн/дол.) курс поступово знизився — до 42,18 на 5 грудня. Загалом гривня зміцнилася на 8 копійок, або близько 0,19% від рівня 1 грудня.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний курс Національного банку був таким:

01 грудня — 42,2660 грн/$;

02 грудня — 42,3413 грн/$;

03 грудня — 42,3342 грн/$;

04 грудня — 42,2034 грн/$;

05 грудня — 42,1838 грн/$.

Готівковий курс

У перший день зими курси у касах банків були на рівні 42,01/42,54 грн/$, у вівторок — 42,03/42,55 грн/$, починаючи з середини тижня курси почали спадати та становили: в середу — 41,95/42,47 грн/$, у четвер 41,91/42,41 грн/$, у п`ятницю — і 41,83/42,37 грн/$. Загалом це свідчить про відносну ліквідність та помірну волатильність на ринку в межах одного робочого тижня при досить вузьких спредах.

Курс на міжбанку

На початку робочого тижня, у перший день зими — у понеділок, 1 грудня — міжбанківський ринок відкрився на позначці 42,29 грн/$ і до кінця дня показав невелике ослаблення гривні: мінімум дня зафіксували на рівні 42,29 грн/$, а закриття відбулося на 42,36 грн/$.

У вівторок торги розпочалися з рівня закриття попереднього дня і завершилися помірним укріпленням на позначці 42,30 грн/$.

Середа виявилася найбільш динамічною: упродовж дня гривня зміцнилася на 18 копійок — від початку 42,30 грн/$ до закриття 42,12 грн/$; максимум дня досяг 42,31 грн/$, мінімум — 42,11 грн/$.

У четвер ринок стартував із 42,20 грн/$ і закрився практично без істотних коливань — на 42,15 грн/$.

П’ятниця, перша зимова п’ятниця місяця, почалася з 42,21 грн/$ і завершилася на 42,24 грн/$, продемонструвавши незначне ослаблення в порівнянні з відкриттям дня.

Як зазначає Золотько, загалом за тиждень від рівня відкриття в понеділок (42,29 грн/$) до закриття в п’ятницю (42,24 грн/$) гривня зміцнилася на 5 копійок, причому найістотніше посилення відбулося в середині тижня.

За підсумками першого тижня грудня обсяг чистих інтервенцій був високим та склав $1093,6 млн. Це майже в два рази (на 90%) більше, ніж, наприклад, за перший тиждень листопада ($576,40 млн 03−7.11). Водночас це найбільша цифра року за результатами тижня. На 9% вищий продаж було зафіксовано 17−21 лютого, тоді обсяг інтервенцій сягав $1191,3 млн.

Чого очікувати від валют цього тижня

У перші дні другого зимового тижня ринок працюватиме в режимі балансу попиту й пропозиції від експорту та імпорту. У середині тижня можливі більш помітні коливання, а ближче до завершення торгового періоду можливі сценарії як помірного ослаблення на тлі підвищеного попиту на валюту, так і помірного укріплення при стабілізації валютних потоків.

На поведінку курсу впливатимуть дії Національного банку, а також фіскальні операції уряду та графік державних аукціонів, які формують короткостроковий попит на валюту. До них додадуться обсяги експортної виручки та міжнародна допомога. Геополітичні події та зміни ризикового апетиту на світових ринках можуть миттєво змінити напрям руху курсу, каже експертка.

