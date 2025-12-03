Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз Сьогодні 12:02 — Валюта

Що буде з курсом долара на початку грудня — прогноз

В українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, протягом поточного тижня грудня, що закінчується 07.12.25, вартість валюти в банках перебуватиме в межах 42,3−42,8 грн. Не виключається зростання курсу валют як в купівлі, так і в продажу.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише Oboz.ua.

В обмінниках вартість валюти перебуватиме у тих же межах, що і в банках — 42,3−42,8 грн. Таким чином, як і в банках, в обмінниках прогнозується зростання вартості валюти і в купівлі, і в продажу.

Коментар банкіра щодо курсу

«У першій декаді грудня коливання курсів, ймовірно, залишаться в межах нинішніх діапазонів: долар нижче 43 грн. Відповідно, на валютному ринку переважатиме помірний оптимізм — за всіх факторів невизначеності гривня втримає свої позиції», — розповів банкір.

Загалом же, підкреслив він, кінець листопада і весь грудень традиційно супроводжуються зростанням гривневих виплат — бонусів, премій, дивідендів. Це посилює попит на валюту.

«Але Нацбанк утримує ситуацію під контролем, вчасно втручаючись у динаміку міжбанку. Фактично регулятор задає ритм на всьому ринку, підтримуючи рівновагу між попитом і пропозицією. Загальна ситуація, попри часті курсові зміни, не вийде з-під контролю», — констатував Лєсовий.

Раніше ми повідомляли , що за прогнозом банкірки Ганни Золотько, у перший тиждень зими ринок, імовірно, залишиться відносно врівноваженим, але з помітною прихованою нерівністю.

