В українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, протягом поточного тижня грудня, що закінчується 07.12.25, вартість валюти в банках перебуватиме в межах 42,3−42,8 грн. Не виключається зростання курсу валют як в купівлі, так і в продажу.
Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, пише Oboz.ua.
В обмінниках вартість валюти перебуватиме у тих же межах, що і в банках — 42,3−42,8 грн. Таким чином, як і в банках, в обмінниках прогнозується зростання вартості валюти і в купівлі, і в продажу.
Коментар банкіра щодо курсу
«У першій декаді грудня коливання курсів, ймовірно, залишаться в межах нинішніх діапазонів: долар нижче 43 грн. Відповідно, на валютному ринку переважатиме помірний оптимізм — за всіх факторів невизначеності гривня втримає свої позиції», — розповів банкір.
Загалом же, підкреслив він, кінець листопада і весь грудень традиційно супроводжуються зростанням гривневих виплат — бонусів, премій, дивідендів. Це посилює попит на валюту.
«Але Нацбанк утримує ситуацію під контролем, вчасно втручаючись у динаміку міжбанку. Фактично регулятор задає ритм на всьому ринку, підтримуючи рівновагу між попитом і пропозицією. Загальна ситуація, попри часті курсові зміни, не вийде з-під контролю», — констатував Лєсовий.
Раніше ми повідомляли, що за прогнозом банкірки Ганни Золотько, у перший тиждень зими ринок, імовірно, залишиться відносно врівноваженим, але з помітною прихованою нерівністю.
