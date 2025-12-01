росія запускає продаж облігацій у юанях Сьогодні 22:06 — Валюта

росія 2 грудня запустить перший продаж суверенних облігацій, номінованих у юанях. Таке рішення сприятиме зусиллям Китаю щодо підвищення авторитету його валюти у світі.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, російське міністерство фінансів розпочне приймати замовлення на випуск банкнот, що складаються з двох частин і які обертаються на внутрішньому на ринку.

Очікується, що позичальник розмістить боргове зобов’язання з цільовим купоном у 6,25%-6,5% для траншу терміном на три роки та два місяці. Купон для тієї частини, що розрахована на сім із половиною років, буде обмежено 7,5%.

Bloomberg пише, що москва йде на цей крок, відчуваючи дефіцит та проблеми з доступом до фінансування в доларах та євро.

Також наголошується, що різке зростання позитивного сальдо торгівельного балансу з Китаєм (за 10 місяців року зросло до 19 млрд доларів) призвело до надлишку китайської валюти у російських експортерів.

«Такий крок є важливою демонстрацією локального застосування інтернаціоналізації юаня та ключовим показником змінного глобального фінансового ландшафту. У довгостроковій перспективі випуск росією суверенних облігацій у юанях призведе до структурного зрушення у дедоларизації», — цитує агентство китайського аналітика.

Для Пекіна, за даними видання, дебютний випуск російських облігацій у юанях стане доповненням до рекордних 13 млрд юанів, які цього року залучили іноземні уряди, включаючи Угорщину, Індонезію та Шарджу в ОАЕ.

Нагадаємо, на початку листопада Finance.ua з посиланням на Bloomberg писав , що росія вперше випустить внутрішні облігації в китайських юанях, намагаючись покрити рекордний бюджетний дефіцит, спричинений війною проти України. Таким чином уряд прагне збільшити запозичення на тлі зростання військових витрат та падіння доходів від нафти, оскільки ціни на російську нафту падають, а нова хвиля санкцій США набирає чинності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.