рф уперше в історії продасть облігації в юанях

рф уперше в історії продасть облігації в юанях

росія вперше випустить внутрішні облігації в китайських юанях, намагаючись покрити рекордний бюджетний дефіцит, спричинений війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

Вже з 2 грудня Міністерство фінансів рф почне приймати пропозиції інвесторів щодо двох серій внутрішніх облігацій з фіксованим купоном у китайській валюті з терміном погашення від трьох до семи років та купонним періодом 182 дні.

Зазначається, що кожна облігація матиме номінальну вартість 10 000 юанів.

Таким чином уряд прагне збільшити запозичення на тлі зростання військових витрат та падіння доходів від нафти, оскільки ціни на російську нафту падають, а нова хвиля санкцій США набирає чинності.

Прогнозується, що дефіцит бюджету досягне рекордних 5,7 трильйона рублів, що прирівнюється до 70,3 мільярда доларів, або близько 2,6% валового внутрішнього продукту.

Мінфін рф розглядав також можливість продажу державних облігацій, відомих як ОФЗ, у юанях ще до того, як росія потрапила під міжнародні санкції через вторгнення російського диктатора володимира путіна в Україну.

Зазначається також, що компанії вже проводили продаж боргів у валюті.

«Інтерес до продажу має бути високим, оскільки російський ринок боргових зобов’язань шукає альтернативи долару та євро, а юань став ключовою валютою у зовнішній торгівлі», — сказав аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

За його словами, попит може сягнути еквівалента 100 мільярдів рублів.

Тим час Мінфін рф зазначив, що розмір продажу облігацій та купонні ставки будуть визначені після процесу формування книги випусків, а технічне розміщення на Московській біржі заплановано на 8 грудня.

Інвестори зможуть придбати облігації та отримувати платежі або в юанях, або в рублях.

Організаторами продажу є Газпромбанк, Сбербанк та VTB Capital Trading.

«Якщо продаж буде успішним, Міністерство фінансів може зробити ОФЗ в іноземній валюті регулярним інструментом для залучення ліквідності з азійських юрисдикцій», — сказав Чернов у записці.

Зауважимо, що на початку осені стало відомо, що російським енергокомпаніям можуть дозволити залучати кошти в юанях у Китаї.

Тоді ж повідомили, що Китай готується до відкриття свого ринку облігацій для великих енергетичних компаній росії в контексті поглиблення дипломатичних та економічних зв’язків Пекіна з Москвою.

