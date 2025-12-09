Аналітики ICU спрогнозували курс долара до кінця року Сьогодні 12:03 — Валюта

Аналітики ICU спрогнозували курс долара до кінця року

Національний банк України минулого тижня істотно наростив валютні інтервенції для покриття дефіциту валюти на міжбанку, чим посилив офіційний курс гривні. Найближчим часом коливання курсу збережуться, а до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 42.5 грн/$.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Валютний ринок

За чотири робочі дні минулого тижня дефіцит валюти зменшився майже на 25%, до $525 млн. Попри зниження, показник залишається високим, протягом року рівень понад $500 млн фіксувався лише кілька разів.

Щоб згладити дисбаланс попиту й пропозиції, НБУ збільшив обсяги продажу валюти на міжбанку на 14%, майже до $1,1 млрд. Це лише на $100 млн менше від рекордного тижневого рівня інтервенцій 2024 року, який спостерігався у лютому.

Коливання курсу

Діапазон руху курсу гривні минулого тижня розширився. Після пікового рівня 42,5 грн/$ у листопаді котирування на ринку в п’ятницю наблизилися до 42 грн/$.

На сьогодні НБУ встановив офіційний курс на рівні 42.06 грн/$ — це на 0.5% міцніше, ніж тижнем раніше, і на 0.8% міцніше, порівняно з цьогорічним максимумом, зафіксованим у листопаді.

Графік: ICU

Оцінка ICU

«НБУ продовжив розширювати діапазон коливань курсу гривні, але вчергове продемонстрував небажання суттєво ослаблювати курс гривні, особливо перед можливим подальшим сезонним збільшенням попиту на валюту наприкінці року», — кажуть аналітики.

В ICU очікують збереження подібних коливань найближчим часом із поступовим виходом на офіційний курс близько 42,5 грн/$ на кінець року.

Нагадаємо, як Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, тренд першого зимового тижня можна охарактеризувати як помірну стабілізацію з легкою перевагою в бік укріплення на кінець періоду.

Після невеликого ослаблення гривні 2 грудня (до 42,3413 грн/дол.) курс поступово знизився — до 42,18 на 5 грудня. Загалом гривня зміцнилася на 8 копійок, або близько 0,19% від рівня 1 грудня. Вона прогнозує, що в перші дні другого зимового тижня ринок працюватиме в режимі балансу попиту й пропозиції від експорту та імпорту. У середині тижня можливі більш помітні коливання.

