З України репатріювали 23 мільйони завдяки інвестиціям — Пишний

З України було репатрійовано $23 млн для погашення зовнішніх кредитів після запровадження пів року тому стимулюючої валютної лібералізації.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає Економічна Правда.

Стимулююча валютна лібералізація дозволяє збільшувати ліміт виведення капіталу з України на суму, яку інвестують з-за кордону в іноземній валюті у статутний капітал українських підприємств.

Механізм діє пів року й уже дав змогу підприємцям вивести додаткові $23 млн для погашення зовнішніх позик.

Зростання іноземних вкладень

За цей період почастішали випадки вкладення іноземної валюти в статутний капітал українських компаній:

у першому півріччі 2025 року такі вкладення становили в середньому $17 млн щомісяця;

у серпні сума зросла до $20 млн;

у вересні — до $56 млн.

Пишний зазначив, що підхід НБУ до лібералізації виведення капіталу був поступовим.

«Спочатку дали можливість виплачувати дивіденди за 2024 рік і далі в межах ліміту, потім за 2023 рік. Також дали можливість розширити цей ліміт на суму, яку вкладають до статутного капіталу українських підприємств у межах нової форми лібералізації, яку ми назвали «стимулюючою», — розповів Пишний.

Від початку повномасштабної війни Україна впроваджувала заходи стабілізації ситуації у фінансовій системі та посилено контролювала рух капіталів. Проте фахівці стверджують, що на четвертому році війни ці обмеження, попри їх часткову лібералізацію, заважають великому бізнесу залучати необхідні для власного розвитку та країни в цілому інвестиції. Про це Finance.ua писав з посиланням на GMK Center.

За словами експертів, валютні обмеження є перепоною для залучення зовнішнього фінансування саме великого бізнесу, оскільки не має розуміння, як можуть повертатися інвестиції, а встановленого ліміту на виплати дивідендів може бути недостатньо.

Економічна Правда За матеріалами:

