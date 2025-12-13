0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чого очікувати від курсу валют напередодні Різдва

Валюта
69
Чого очікувати від курсу валют напередодні Різдва
Чого очікувати від курсу валют напередодні Різдва
Напередодні Різдва валютний ринок в Україні може поводитися неоднозначно. Атмосфера напруженості нікуди не зникає: попит на валюту здатен зрости як на міжбанківському ринку, так і серед населення.
Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».
На це впливають чинники, що вже давно визначають контекст — війна, масовані удари по енергосистемі, суттєвий політичний та інформаційний тиск, а також нерозв’язане питання міжнародного фінансування України у 2026 році. До того ж перебої з енергопостачанням створюють додаткову економічну нестабільність, змушуючи підприємців збільшувати ціни
— сказав він.

За його словами, в такій ситуації частина українців може знову звернутися до купівлі валюти як до інструменту самозахисту від ризиків, тобто попит може рухати курси вгору.
Однак, як зауважив експерт, є кілька запобіжників стрімких курсових змін, зокрема роль Нацбанку як головного гравця ринку.
Банкір пояснив, що регулятор має достатньо можливостей, щоб протидіяти різким коливанням — за допомогою валютних інтервенцій, як і завжди, регулятор згладжує надмірні рухи курсу.
Основні показники валютного ринку з 15 по 21 грудня, за прогнозом Лєсового, будуть наступними:
  • коридори валютних змін: 42,1−42,6 грн/дол. та 48−49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3−42,8 грн/дол. та 48−49,75/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1−0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.
Валютний ринок залишатиметься під контролем НБУ, який працює на те, щоб не допустити різких курсових стрибків. Наразі це вкрай важливо для збереження архітектури ринку
— зауважив банкір.

За матеріалами:
УНІАН
ВалютаГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems