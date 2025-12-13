Чого очікувати від курсу валют напередодні Різдва Сьогодні 08:23 — Валюта

Напередодні Різдва валютний ринок в Україні може поводитися неоднозначно. Атмосфера напруженості нікуди не зникає: попит на валюту здатен зрости як на міжбанківському ринку, так і серед населення.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

На це впливають чинники, що вже давно визначають контекст — війна, масовані удари по енергосистемі, суттєвий політичний та інформаційний тиск, а також нерозв’язане питання міжнародного фінансування України у 2026 році. До того ж перебої з енергопостачанням створюють додаткову економічну нестабільність, змушуючи підприємців збільшувати ціни — сказав він.

За його словами, в такій ситуації частина українців може знову звернутися до купівлі валюти як до інструменту самозахисту від ризиків, тобто попит може рухати курси вгору.

Однак, як зауважив експерт, є кілька запобіжників стрімких курсових змін, зокрема роль Нацбанку як головного гравця ринку.

Банкір пояснив, що регулятор має достатньо можливостей, щоб протидіяти різким коливанням — за допомогою валютних інтервенцій, як і завжди, регулятор згладжує надмірні рухи курсу.

Основні показники валютного ринку з 15 по 21 грудня, за прогнозом Лєсового, будуть наступними:

коридори валютних змін: 42,1−42,6 грн/дол. та 48−49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3−42,8 грн/дол. та 48−49,75/євро (на готівковому ринку);

42,1−42,6 грн/дол. та 48−49,75 грн/євро (на міжбанку) та 42,3−42,8 грн/дол. та 48−49,75/євро (на готівковому ринку); щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;

на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн; середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1−0,15 грн;

0,1−0,15 грн; тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.

Валютний ринок залишатиметься під контролем НБУ, який працює на те, щоб не допустити різких курсових стрибків. Наразі це вкрай важливо для збереження архітектури ринку — зауважив банкір.

