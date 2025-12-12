0 800 307 555
Банкір розповів, чому зростає курс євро

Валюта
44
Офіційний курс євро до гривні досяг історично рекордного рівня — 49,51 гривні через зростання вартості євро по відношенню долара на міжнародному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового.
«Головна причина різкого зростання курсу євро в Україні пов’язана саме зі світовою кон’юнктурою. Станом на 11 грудня середнє співвідношення євро до долара склало 1 до 1,17. Для прикладу: 20 листопада середнє співвідношення було на рівні 1 до 1,15, а станом на 1 грудня — 1 до 1,16», —
пояснив банкір.

Офіційний курс Європейського центрального банку з 1 січня до 12 грудня цього року зріс з 1,03 до 1,17 доларів до євро.
Лєсовий також сказав, що додатковий вплив має підвищений попит на євровалюту з боку українського бізнесу та імпортерів, які активно проводять розрахунки саме в євро.
Банкір додав, що ситуація з попитом на євро на міжбанківському ринку може вирівнятися в майбутньому, коли НБУ матиме достатню можливість здійснювати інтервенції на міжбанку саме в євро, адже поволі основним фінансовим «донором» України стає ЄС.
Нагадаймо, що Правління Національного банку України 11 грудня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.
Раніше писали, що економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що різких змін щодо курсу не варто чекати через режим керованої гнучкості. Гетман додає, що НБУ й надалі підтримуватиме стабільність курсу долара, адже він є інструментом для контролю рівня інфляції.
Як пише інвесткомпанія ICU, НБУ минулого тижня істотно наростив валютні інтервенції для покриття дефіциту валюти на міжбанку, чим посилив офіційний курс гривні. Найближчим часом коливання курсу збережуться, а до кінця року гривня поступово рухатиметься до рівня близько 42.5 грн/$.
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
