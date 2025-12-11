День фінансів: облікова ставка, магазини для «Зимової підтримки», де зросли зарплати Сьогодні 17:33

У четвер, 11 грудня, НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки, а Президент підписав бюджет-2026.

Рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку України 11 грудня ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% . Для забезпечення привабливості гривневих інструментів і стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань та приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ утримує облікову ставку на рівні 15,5%.

Зеленський підписав держбюджет на 2026 рік

Доходи держбюджету у 2026 році становитимуть 2,918 трлн грн. Це більше на 415,3 млрд грн, ніж у 2025 році. Видатки зростуть до 4,837 трлн грн, що більше на 134,5 млрд грн.

Продукти та магазини для «Зимової підтримки» та «Нацкешбеку»

З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек». Список магазинів тут.

Також Кабмін продовжив терміни використання «тисячі Зеленського», оформленої через «Укрпошту».

У яких професіях найбільше зросли зарплати

За останні чотири роки український ринок праці зазнав значних змін. У низці професій зарплати зросли на понад 200%, а деякі спеціальності майже вчетверо підвищили доходи.

Кожен 5 українець прагне працювати на фрилансі

Нині 21% українців хотіли б працювати у форматі фрилансу. Водночас лише близько 5% респондентів уже працюють на фрилансі. Але потенційна кількість охочих перейти на гнучкий формат зайнятості приблизно вчетверо перевищує реальну частку тих, хто вже зробив цей крок.

Скільки заробляють резиденти Дія. City

За першу половину 2025-го виторг резидентів Дія. City, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн . Понад 300 компаній з вибірки мають 100% іноземний капітал, серед яких переважають юрособи з представниками зі США, Кіпру та Естонії.

«Золота картка Трампа»

Адміністрація президента США Дональда Трампа офіційно запустила програму «Золота картка Трампа », яка пропонує іноземцям можливість пришвидшеного отримання дозволу на проживання в США за значний фінансовий внесок — 1 мільйон доларів.

У Дії запустять фіксацію ДТП

Як повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, уже з першого кварталу 2026 року водії зможуть фіксувати ДТП без виклику поліції та без жодних паперових документів

Іпотека для військовослужбовців

Уряд розширив можливості програми єОселя для військовослужбовців. Тепер мобілізовані можуть оформити пільгову іпотеку під 3% річних замість 7%. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ринок первинки в 2025 році

У 2025 році середня вартість квадратного метру новобудов зростала майже в усіх містах України. Як і в минулому році, 2025 рік не став простішим для будівельної галузі. Подорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів та зростання заробітної плати підштовхували ціни на первинному ринку вгору.

Що робити, якщо вам заборгували пенсію

Як виявилося, заборгованість по пенсії — вже не далекі історії, а сувора реальність. Однак ще більшим сюрпризом, до того ж дуже неприємним, є те, що цю заборгованість не так просто стягнути. Бо виграти суд у нашій країні досить легко. Куди важче добитися виконання рішення суду. У цьому матеріалі Finance.ua розповідає, як діяти, якщо вас залишили без пенсії.

