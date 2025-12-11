Які продукти можна купити за кошти «Зимової підтримки» та «Нацкешбеку» (магазини) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

З 11 грудня українці зможуть купувати продовольчі товари українського виробництва (крім підакцизних), які беруть участь у програмі, за кошти державних програм «Зимова підтримка» та «Національний кешбек».

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Які магазини

Першими надали споживачам таку можливість торговельні мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! ТРАШ!, Fozzy) та «Близенько».

«Відсьогодні у понад 1160 магазинах по всій Україні покупці зможуть придбати продовольчі товари українського виробництва за кошти програм „Національний кешбек“ та „Зимова підтримка“. Ми послідовно розширюємо інфраструктуру цих програм, аби якомога більше українців могли скористатися державною допомогою. Це важлива складова як соціальної підтримки людей, так і стимулювання внутрішнього ринку. Ми вдячні ритейлерам, які оперативно налаштували свої системи для прийому оплат картками Національний кешбек», — зазначив Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

Можливість розрахуватися не поширюватиметься на онлайн-замовлення.

Невдовзі до програми долучаться й інші продуктові мережі. Мінекономіки повідомлятиме про це додатково.

Нагадаємо, з 22 листопада Уряд змінив перелік товарів і послуг, які можна оплатити коштами з картки «Національний кешбек». До нього входять:

комунальні послуги;

лікарські засоби та медичні вироби;

книжки та друкована продукція;

поштові послуги;

благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;

продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Прийом заявок на отримання 1000 грн «Зимової підтримки» триває до 24 грудня 2025 року. Оформити заявку можна двома способами: онлайн через застосунок Дія або у відділенні Укрпошти. Детальніше ознайомитися з умовами подачі заявки можна на порталі zyma

Кошти не надаються тим, хто перебуває за межами України або на тимчасово окупованій території.

Станом на 11 грудня подано понад 16 млн заявок.

Використати кошти, які надійшли на картку «Національний кешбек» за заявкою через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року.

Перелік товарів, за купівлю яких нараховується кешбек або які можна купувати за кошти «Зимової підтримки» і «Національного кешбека», можна переглянути за посиланням zyma або: Зроблено в Україні

Нащодавно в Укрпошті розповіли, на що можна витратити 1000 грн «зимової підтримки» у відділеннях.

