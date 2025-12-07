«Зимова підтримка»: українцям почали виплачувати 6500 гривень допомоги Сьогодні 16:27 — Казна та Політика

Сьогодні, 7 грудня, вразливим категоріям українців почали нараховувати виплати у розмірі 6500 грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її можна через „Дію“ або у відділенні Пенсійного фонду до 17 грудня», — повідомила Свириденко.

Хто може отримати 6500 «Зимової підтримки»

Програма призначена для громадян, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитбудинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО тощо;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

Прем’єрка нагадала, що гроші можна буде витратити на ліки, одяг, взуття протягом шести місяців після надходження коштів.

Детальніше про всі програми в межах «Зимової підтримки» для людей і бізнесу можна дізнатися на платформі zyma.gov.ua.

