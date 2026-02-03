Де зараз можна пройти стажування та отримати роботу — добірка вакансій Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Молода дівчина на стажуванні в офісі

Стажування дає те, чого часто бракує початківцям, — практику. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою актуальних стажувань у різних сферах та з різними форматами роботи, де можна спробувати себе в професії й отримати перший досвід.

Стажер/стажерка (International Dispute Resolution and Arbitration) в Arzinger

📍 Київ

Про роботодавця

Незалежна національна юридична компанія запрошує студентів останніх курсів юридичних факультетів або нещодавніх випускників із сильними академічними результатами долучитися до практики міжнародних спорів та арбітражу.

Важливим є вільне володіння англійською мовою, впевнене володіння юридичною термінологією українською та англійською мовами.

Пропонується, серед іншого: медичне страхування після випробувального терміну, а також участь у корпоративних заходах, навчальних ініціативах та соціальних проєктах компанії.

Фінансовий консультант (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍 Львів

Один із банків України шукає стажера , якому доручать:

продавати банківські продукти (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки тощо);

займатись активним пошуком, залученням та супроводжувати клієнтів в усіх видах банківських послуг;

консультувати клієнтів у відділенні;

формувати та надавати звітність.

Звертають увагу на кандидатів з вищою освітою та досвідом роботи в банку (від 1 року).

Стажер, офіс-адміністратор в IDS Ukraine

📍 Київ

Оператор із поставок бутильованої води в Україні оприлюднив вакансію для студентів 4−6 курсів, які хочуть отримати практичний досвід роботи в компанії. Тривалість стажування — 6 місяців.

Передбачені, зокрема, такі завдання:

оплата рахунків у 1С (паливо, лізинг, кур’єрська доставка);

організація процесу підписання договорів оренди;

робота з транспортними документами: підписання та систематизація;

прийом, відправка та реєстрація документів (кур'єрські служби, Укрпошта).

Менеджер з продажу запасних частин/стажер/асистент (агротехніка John Deere) у «Ландтех»

📍 Кропивницький

Офіційний дилер світових брендів техніки розглядає на позицію кандидатів як з досвідом, так і стажерів/випускників ЗВО. Формат роботи: робота виключно в офісі, без виїздів до клієнтів.

Майбутній стажист буде:

займатися продажем запасних частин та їх підбором за каталогами;

формувати й перевіряти супровідні документи до продажу;

працювати з дебіторською заборгованістю;

бути готовим до роботи в агросфері з її сезонністю: піковими навантаженнями та спокійнішими періодами.

Є можливість зростати в рамках відділу або у іншому.

Економіст (оплачуване навчання та стажування) у Frontline Robotics

📍 Київ

Компанія займається розробкою та виробництвом роботизованих систем для Сил безпеки та оборони України.

У вакансії зазначається , що під час відбору кандидатів роботодавцю важливі такі пункти:

вища освіта у сфері економіки/фінансів/облік та аудит;

знання систем ERP/MRP (Odoo, 1С, SAP) буде перевагою;

високий рівень знань Excel.

Розглядають кандидатів без досвіду роботи, але з впевненими знаннями теорії калькуляції та собівартості.

Пропонується: повне навчання та підтримка на старті, офіційне працевлаштування та бронювання (за потреби), 24 календарні дні відпустки, лікарняні, додаткові 14 днів відпустки для ветеранів/ветеранок.

Стажер (молодший асистент) у GlaxoSmithKline Ukraine

📍 Київ

Роботодавець — український підрозділ однієї з найбільших у світі науково-дослідних фармацевтичних компаній, що спеціалізується на виробництві вакцин, препаратів для лікування респіраторних захворювань, ВІЛ, онкології та імунозапалень.

навчається на 3−5 курсі закладу вищої освіти;

вільно володіє українською та англійською мовами (усно й письмово);

впевнено працює з Excel та офісними застосунками (MS Office, Outlook), ПК.

Global Graduate Programme in Marketing у «BAT Україна»

📍 Київ

Компанія запрошує до участі в Global Graduate — 18-місячній програмі розвитку кар’єри для студентів останніх курсів і випускників.

Умови та особливості програми:

обов’язкова наявність водійських прав категорії B та практичного досвіду керування автомобілем;

графік роботи: 5/2 із можливістю працювати дистанційно до 3 днів на тиждень;

гнучкий робочий день тривалістю 8 годин;

коротка п’ятниця — до 15:00 за умови виконання всіх завдань;

роз’їзний характер роботи на службовому автомобілі компанії під час ротації в ролі торгового представника з розвитку бізнесу;

ситуативне помірне фізичне навантаження під час роботи з матеріалами та обладнанням;

робота з комп’ютером.

Контролер якості харчової продукції (стажер) у «Рошен»

📍 Бориспіль

Сучасне підприємство, що спеціалізується на виробництві кондитерських виробів запрошує у відділ якості молодих фахівців, які мають вищу або неповну вищу освіту (біологія, хімія, харчові технології — буде перевагою) та прагнуть розвиватися у професії.

Компанія пропонує: обіди коштом компанії, медичне страхування та корпоративний розвіз.

Стажер: Аналітик-консультант Microsoft Dynamics ERP в Innoware

📍 Віддалено

ІТ-консалтингова компанія і партнер Microsoft пропонує стажування , орієнтоване на вивчення однієї з найпопулярніших у світі ERP-систем і підготовку до ролі ERP-консультанта.

Тривалість: ~2 місяці (з 04.03.2026 по 13.05.2026).

Формат: онлайн (Microsoft 365: Outlook, Teams, ERP-середовище).

Важливо: стажування не поєднується з іншою роботою (особливо full-time), але може поєднуватися з навчанням у ВНЗ.

Вимоги до кандидатів:

студент 4 курсу/магістратури або випускник (економіка чи ІТ);

базові знання баз даних та/або впевнений рівень Excel;

знання корпоративних фінансів або економіки підприємства буде плюсом;

англійська — Upper-Intermediate (B2+);

проживання в Україні;

наявність ноутбука, стабільного інтернету.

Усі учасники, які успішно пройдуть стажування, отримають Job Offer від компанії.

Молодший фахівець/молодша фахівчиня з рекрутингу (стажування Energy Hub) в НЕК «Укренерго»

📍 Київ

Національна енергетична компанія запрошує на Energy Hub — програму стажування для студентів останніх курсів закладів вищої освіти та молодих фахівців, які тільки розпочинають свою професійну діяльність. Тривалість — 6 місяців.

Розглядаються кандидати з неповною/повною вищою освітою бажано за напрямами HR, менеджмент, психологія, соціологія, філологія або суміжними.

Передбачається: повна зайнятість, соцпакет включно з медичним страхуванням, корпоративні тренінги на розвиток soft skills, можливість бронювання та отримання пропозиції постійної роботи.

