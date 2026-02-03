Де зараз можна пройти стажування та отримати роботу — добірка вакансій
Стажування дає те, чого часто бракує початківцям, — практику. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою актуальних стажувань у різних сферах та з різними форматами роботи, де можна спробувати себе в професії й отримати перший досвід.
Стажер/стажерка (International Dispute Resolution and Arbitration) в Arzinger
📍 Київ
Про роботодавця
Незалежна національна юридична компанія запрошує студентів останніх курсів юридичних факультетів або нещодавніх випускників із сильними академічними результатами долучитися до практики міжнародних спорів та арбітражу.
Важливим є вільне володіння англійською мовою, впевнене володіння юридичною термінологією українською та англійською мовами.
Пропонується, серед іншого: медичне страхування після випробувального терміну, а також участь у корпоративних заходах, навчальних ініціативах та соціальних проєктах компанії.
Фінансовий консультант (стажер) в Ukrsibbank BNP Paribas Group
📍 Львів
Один із банків України шукає стажера, якому доручать:
- продавати банківські продукти (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки тощо);
- займатись активним пошуком, залученням та супроводжувати клієнтів в усіх видах банківських послуг;
- консультувати клієнтів у відділенні;
- формувати та надавати звітність.
Звертають увагу на кандидатів з вищою освітою та досвідом роботи в банку (від 1 року).
Стажер, офіс-адміністратор в IDS Ukraine
📍 Київ
Оператор із поставок бутильованої води в Україні оприлюднив вакансію для студентів 4−6 курсів, які хочуть отримати практичний досвід роботи в компанії. Тривалість стажування — 6 місяців.
Передбачені, зокрема, такі завдання:
- оплата рахунків у 1С (паливо, лізинг, кур’єрська доставка);
- організація процесу підписання договорів оренди;
- робота з транспортними документами: підписання та систематизація;
- прийом, відправка та реєстрація документів (кур'єрські служби, Укрпошта).
Менеджер з продажу запасних частин/стажер/асистент (агротехніка John Deere) у «Ландтех»
📍 Кропивницький
Офіційний дилер світових брендів техніки розглядає на позицію кандидатів як з досвідом, так і стажерів/випускників ЗВО. Формат роботи: робота виключно в офісі, без виїздів до клієнтів.
Майбутній стажист буде:
- займатися продажем запасних частин та їх підбором за каталогами;
- формувати й перевіряти супровідні документи до продажу;
- працювати з дебіторською заборгованістю;
- бути готовим до роботи в агросфері з її сезонністю: піковими навантаженнями та спокійнішими періодами.
Є можливість зростати в рамках відділу або у іншому.
Економіст (оплачуване навчання та стажування) у Frontline Robotics
📍 Київ
Компанія займається розробкою та виробництвом роботизованих систем для Сил безпеки та оборони України.
У вакансії зазначається, що під час відбору кандидатів роботодавцю важливі такі пункти:
- вища освіта у сфері економіки/фінансів/облік та аудит;
- знання систем ERP/MRP (Odoo, 1С, SAP) буде перевагою;
- високий рівень знань Excel.
Розглядають кандидатів без досвіду роботи, але з впевненими знаннями теорії калькуляції та собівартості.
Пропонується: повне навчання та підтримка на старті, офіційне працевлаштування та бронювання (за потреби), 24 календарні дні відпустки, лікарняні, додаткові 14 днів відпустки для ветеранів/ветеранок.
Стажер (молодший асистент) у GlaxoSmithKline Ukraine
📍 Київ
Роботодавець — український підрозділ однієї з найбільших у світі науково-дослідних фармацевтичних компаній, що спеціалізується на виробництві вакцин, препаратів для лікування респіраторних захворювань, ВІЛ, онкології та імунозапалень.
На позицію шукають студента, який:
- навчається на 3−5 курсі закладу вищої освіти;
- вільно володіє українською та англійською мовами (усно й письмово);
- впевнено працює з Excel та офісними застосунками (MS Office, Outlook), ПК.
Global Graduate Programme in Marketing у «BAT Україна»
📍 Київ
Компанія запрошує до участі в Global Graduate — 18-місячній програмі розвитку кар’єри для студентів останніх курсів і випускників.
Умови та особливості програми:
- обов’язкова наявність водійських прав категорії B та практичного досвіду керування автомобілем;
- графік роботи: 5/2 із можливістю працювати дистанційно до 3 днів на тиждень;
- гнучкий робочий день тривалістю 8 годин;
- коротка п’ятниця — до 15:00 за умови виконання всіх завдань;
- роз’їзний характер роботи на службовому автомобілі компанії під час ротації в ролі торгового представника з розвитку бізнесу;
- ситуативне помірне фізичне навантаження під час роботи з матеріалами та обладнанням;
- робота з комп’ютером.
Контролер якості харчової продукції (стажер) у «Рошен»
📍 Бориспіль
Сучасне підприємство, що спеціалізується на виробництві кондитерських виробів запрошує у відділ якості молодих фахівців, які мають вищу або неповну вищу освіту (біологія, хімія, харчові технології — буде перевагою) та прагнуть розвиватися у професії.
Компанія пропонує: обіди коштом компанії, медичне страхування та корпоративний розвіз.
Стажер: Аналітик-консультант Microsoft Dynamics ERP в Innoware
📍 Віддалено
ІТ-консалтингова компанія і партнер Microsoft пропонує стажування, орієнтоване на вивчення однієї з найпопулярніших у світі ERP-систем і підготовку до ролі ERP-консультанта.
Тривалість: ~2 місяці (з 04.03.2026 по 13.05.2026).
Формат: онлайн (Microsoft 365: Outlook, Teams, ERP-середовище).
Важливо: стажування не поєднується з іншою роботою (особливо full-time), але може поєднуватися з навчанням у ВНЗ.
Вимоги до кандидатів:
- студент 4 курсу/магістратури або випускник (економіка чи ІТ);
- базові знання баз даних та/або впевнений рівень Excel;
- знання корпоративних фінансів або економіки підприємства буде плюсом;
- англійська — Upper-Intermediate (B2+);
- проживання в Україні;
- наявність ноутбука, стабільного інтернету.
Усі учасники, які успішно пройдуть стажування, отримають Job Offer від компанії.
Молодший фахівець/молодша фахівчиня з рекрутингу (стажування Energy Hub) в НЕК «Укренерго»
📍 Київ
Національна енергетична компанія запрошує на Energy Hub — програму стажування для студентів останніх курсів закладів вищої освіти та молодих фахівців, які тільки розпочинають свою професійну діяльність. Тривалість — 6 місяців.
Розглядаються кандидати з неповною/повною вищою освітою бажано за напрямами HR, менеджмент, психологія, соціологія, філологія або суміжними.
Передбачається: повна зайнятість, соцпакет включно з медичним страхуванням, корпоративні тренінги на розвиток soft skills, можливість бронювання та отримання пропозиції постійної роботи.
Раніше Finance.ua повідомляв, як презентувати свій досвід, щоб зацікавити роботодавця.
