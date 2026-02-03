Як презентувати свій досвід, щоб зацікавити роботодавця Сьогодні 08:44 — Особисті фінанси

Роботодавцю важливо те, які проблеми бізнесу може закрити кандидат

Під час спілкування з кандидатом роботодавцю важливо бачити не перелік обов’язків, а реальну користь, яку він здатний принести бізнесу. Саме вміння говорити про свої досягнення зрозуміло й переконливо часто стає вирішальним під час найму.

Ділимося практичними порадами від robota.ua , які допоможуть подати досвід так, щоб резюме працювало на вас, а співбесіда була його логічним продовженням.

Думайте, як роботодавець

Показуйте, яку проблему ви вирішуєте. Рекрутер шукає не «хорошу людину», а відповідь на конкретний запит бізнесу. Тому резюме має одразу пояснювати, чим саме ви корисні.

Перед описом досвіду варто чесно відповісти собі:

які задачі ви закриваєте,

які результати даєте,

чим відрізняєтеся від інших кандидатів.

Саме ці відповіді мають стати основою вашого позиціонування.

Пишіть мовою результатів, а не обов’язків

Резюме — це не посадова інструкція, а інструмент продажу вашої експертизи. Формулювання на кшталт «виконував задачі» нічого не говорять про вашу цінність. Натомість опис результатів показує внесок у бізнес: виконані плани, покращені показники, реалізовані проєкти. Роботодавець хоче бачити, що змінилося завдяки вам.

Підкріплюйте досвід цифрами

Цифри роблять досягнення переконливими. Навіть якщо ви не керівник і не працюєте з продажами, у будь-якій ролі є показники: кількість проєктів, строки виконання, зменшення помилок, оптимізація процесів, економія часу чи коштів. Конкретика значно підсилює будь-який опис досвіду.

Додавайте докази: кейси та приклади

Суть поради: слова мають підтверджуватися фактами.

Якщо професія дозволяє, варто доповнювати резюме портфоліо, посиланнями або короткими кейсами. Формат «було — зробив — стало» швидко дає розуміння вашого мислення та результативності. Навіть кілька якісно оформлених прикладів можуть виділити вас серед десятків кандидатів без конкретних підтверджень.

