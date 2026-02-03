0 800 307 555
укр
Ресторани беруть плату за генератор: що каже Держпродспоживслужба

Особисті фінанси
79
Держпродспоживслужба пояснила, чи можуть ресторани додавати до чеку оплату за роботу генератора.

Чи законно це робити

За законом «Про захист прав споживачів» бізнес зобов’язаний надавати повну та зрозумілу інформацію про послуги та їх ціну.
Якщо в чеку з’являється виділений рядок «послуга — генератор» без фактичної такої послуги, це може бути нав’язуванням замовлення додаткової платної послуги або введенням споживача в оману.
Щоб не було порушення — заклад має заздалегідь попередити гостей, що витрати на генератор вже включені у вартість страв чи напоїв.
«Адже у зв’язку з цим витрати на роботу генератора (паливо, електроенергія, технічне обслуговування) є господарськими витратами ресторану і логічно включати їх у ціну продукції, а не додавати окремо» — пише «Реве та стогне ресторатор».

Штрафи

Якщо заклад не повідомляє клієнта про додаткову оплату, він може отримати штраф: до 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (не менше 85 грн).
Нещодавно ми писали, як обрати інвертор для квартири.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
