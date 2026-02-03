Українці продовжують використовувати виплати в межах «Зимової підтримки» — суми Сьогодні 12:13 — Особисті фінанси

Зимова підтримка

Українці продовжують використовувати виплати і можливості в межах Зимової підтримки. Державна програма працює як додатковий інструмент для підтримки понад 18 мільйонів громадян у зимовий період.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі

В рамках програми українці вже використано понад 12 млрд грн допомоги.

Куди витрачають

Найбільше витрат використовуються для оплати комунальних послуг — 79,8%.

Також виплати спрямовували на купівлю продуктів у супермаркетах — 5,5% та придбання ліків — 6,2%.

Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін сказав , що рішення щодо можливого продовження програми «Зимова підтримка» на 2026 рік уряд ухвалюватиме після аналізу її ефективності у другій половині поточного року.

За словами міністра, у 2024 році за державною допомогою звернулися 17,8 млн осіб. Фінансування вдалося забезпечити за рахунок економії коштів у межах інших програм Міністерства соціальної політики.

«13 млн — це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна», — зазначив Улютін.

