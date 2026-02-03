0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці продовжують використовувати виплати в межах «Зимової підтримки» — суми

Особисті фінанси
22
Зимова підтримка
Зимова підтримка
Українці продовжують використовувати виплати і можливості в межах Зимової підтримки. Державна програма працює як додатковий інструмент для підтримки понад 18 мільйонів громадян у зимовий період.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі.
Читайте також
В рамках програми українці вже використано понад 12 млрд грн допомоги.

Куди витрачають

Найбільше витрат використовуються для оплати комунальних послуг — 79,8%.
Також виплати спрямовували на купівлю продуктів у супермаркетах — 5,5% та придбання ліків — 6,2%.
Читайте також
Раніше міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін сказав, що рішення щодо можливого продовження програми «Зимова підтримка» на 2026 рік уряд ухвалюватиме після аналізу її ефективності у другій половині поточного року.
За словами міністра, у 2024 році за державною допомогою звернулися 17,8 млн осіб. Фінансування вдалося забезпечити за рахунок економії коштів у межах інших програм Міністерства соціальної політики.
«13 млн — це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна», — зазначив Улютін.
Водночас публічні службовці, які скористалися цими програмами та отримали кошти, зобов’язані відобразити їх у щорічній декларації.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems