Чи буде «Зимова підтримка» у 2026 році: позиція Мінсоцполітики

17,8 млн українців скористалися «Зимовою підтримкою»

Рішення щодо можливого продовження програми «Зимова підтримка» на 2026 рік уряд ухвалюватиме після аналізу її ефективності у другій половині поточного року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та національної єдності Денис Улютін.

Масштаб програми

За словами міністра, у 2024 році за державною допомогою звернулися 17,8 млн осіб. Фінансування вдалося забезпечити за рахунок економії коштів у межах інших програм Міністерства соціальної політики.

«13 млн — це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна», — зазначив Улютін.

Оцінка ефективності

Міністр підкреслив, що уряду ще належить оцінити ефективність витрачання коштів у межах програми. Такий аналіз планується проводити спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

«Ефективність витрачання коштів у цьому випадку потрібно рахувати. Для цього необхідно мати більше даних. По-перше, треба знати точно куди пішли кошти», — пояснив він.

За попередніми оцінками, значна частина виплат була використана на оплату житлово-комунальних послуг, придбання лікарських засобів, а також товарів українського виробництва.

«Енергетики отримали ресурс, в момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали теж. В цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку», — додав міністр.

Що відомо про програму «Зимова підтримка»

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко писав , що програма «Зимова підтримка» продовжує діяти і громадяни вже витратили 11,3 млрд грн допомоги. Загалом у програмі взяли участь 17,8 млн українців, які оформили та отримали виплату у розмірі 1000 грн. Із цієї кількості 3,5 млн отримувачів — діти.

Близько 10% населення країни оформили виплату за державною програмою «Зимова підтримка» через Укрпошту.

Прийом заявок завершився 24 грудня 2025 року.

Витратити кошти через картку «Національний кешбек» можна до 30 червня 2026 року. Те українці, які отримують пенсії та соцвиплати через Укрпошту або самостійно оформлював заявку у відділеннях, зможуть витратити «зимову тисячу» до кінця лютого 2026 року.

