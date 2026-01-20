Українці вже витратили 11,3 млрд грн «Зимової підтримки»: куди пішли кошти Вчора 20:36 — Особисті фінанси

Програма «Зимова підтримка» продовжує діяти і громадяни вже витратили 11,3 млрд грн допомоги.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

Загалом у програмі взяли участь 17,8 млн українців, які оформили та отримали виплату у розмірі 1000 грн. Із цієї кількості 3,5 млн отримувачів — діти.

Скористатися коштами можна до 30 червня 2026 року.

На що українці витрачають кошти

Найбільша частка витрат у межах програми припадає на оплату житлово-комунальних послуг — близько 80% від загальної суми.

Також кошти спрямовують на придбання продуктів харчування, лікарських засобів та на благодійні внески на підтримку Сил оборони України.

Виплати для вразливих категорій населення

Окремо триває надання допомоги у розмірі 6500 грн для вразливих категорій населення.

Станом на зараз ці виплати отримали 374 367 осіб.

Загальна сума витрачених коштів за цим напрямом становить 1,1 млрд грн.

Найчастіше гроші використовують на придбання одягу та взуття для дорослих і дітей.

Інші програми зимової підтримки

Паралельно діють і інші державні програми допомоги на зимовий період. Йдеться про цільову підтримку мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, зокрема виплати на дрова.

Також передбачена компенсація 100 кВт електроенергії на одну людину щомісяця в холодний період.

Окрім цього, реалізуються програми з підвищення енергоефективності для бізнесу, приватних домогосподарств та ОСББ.

