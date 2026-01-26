0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як дізнатися розмір майбутньої пенсії у Польщі

Особисті фінанси
415
Тепер у Польщі можна завчасно дізнатися розмір майбутньої пенсії
Тепер у Польщі можна завчасно дізнатися розмір майбутньої пенсії
У застосунку mObywatel з’явився новий розділ, який дозволяє побачити прогнозований розмір майбутньої пенсії. Влада розраховує, що така прозорість мотивуватиме громадян відповідальніше ставитися до пенсійних накопичень. Водночас нова опція наразі доступна не всім користувачам.
Про це пише inpoland.

Навіщо це

Доступ до реальних даних про майбутню пенсію має допомогти людям оцінити, чи вистачить їм державних виплат, і чи варто додатково накопичувати. Коли користувач бачить свій баланс і прогноз, йому простіше ухвалювати фінансові рішення.

Детальніше про нову вкладку в mObywatel

З 1 січня 2026 року в mObywatel з’явилася нова вкладка «Ваша пенсія» (Twoja emerytura). Уряд відмовився від створення окремого пенсійного порталу та вирішив об’єднати всю інформацію в одному популярному застосунку.
У вкладці зібрано ключову інформацію про пенсійні права та заощадження. Користувачі можуть бачити:
  • прогноз розміру майбутньої пенсії від ZUS на основі сплачених внесків;
  • детальний баланс рахунку ZUS, включно з історією платежів і страховими періодами;
  • зведені дані про додаткові програми накопичень — OFE, PPK, IKE та IKZE (за умови, що установи передали інформацію до системи).
Читайте також
Мета — замінити паперові звіти та розрізнені дані єдиним цифровим сервісом, який дозволяє перевірити пенсійний прогноз за кілька секунд.

Хто вже має доступ

На першому етапі функція доступна користувачам, які:
  • досягли 35 років станом на 31 грудня 2025 року;
  • мають активний профіль на PUE ZUS;
  • зареєстровані в застосунку mObywatel.
Дані ZUS підтягуються автоматично, а інформація з додаткових програм з’являтиметься поступово — після укладання угод із фінансовими установами.

Що робити, якщо дані некоректні

Якщо інформація в застосунку не збігається з документами ZUS, потрібно звернутися до установи особисто або через PUE ZUS. Для виправлення можуть знадобитися підтвердження періодів роботи чи сплачених внесків.
Важливо також зазначити, що прогнозована сума пенсії є орієнтовною. Вона розраховується на основі демографічних та економічних моделей і може змінюватися залежно від майбутніх умов.
Раніше ми повідомляли, що станом на осінь 2025 року, середня пенсія у Польщі досягла 4 255,66 злотих брутто.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems