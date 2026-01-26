Чи входить декрет до страхового стажу — роз’яснення Пенсійного фонду Сьогодні 19:27 — Особисті фінанси

Українки, які виходять на пенсію, інколи стикаються з питанням: чи входить до страхового стажу періоди відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також відпустки по догляду за дитиною до трьох років.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області пояснили , за яких умов такі періоди зараховуються до страхового стажу.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами становить 126 календарних днів: 70 днів до пологів і 56 днів після. У разі ускладнених пологів або народження двох і більше дітей її тривалість може збільшуватися до 140 або 180 днів.

На період такої відпустки жінка отримує допомогу в розмірі 100% середньої заробітної плати. Оскільки за цей час здійснюються страхові виплати та сплачуються внески, весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами повністю зараховується до страхового стажу.

Відпустка по догляду за дитиною до трьох років

Після завершення декретної відпустки жінка має право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Зарахування цього періоду до страхового стажу залежить від дати та умов його оформлення:

періоди догляду за дитиною до 2004 року зараховуються до страхового стажу на підставі свідоцтва про народження дитини відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення»;

якщо жінка офіційно працювала, то відомості про дітей до розрахунку стажу не беруть, оскільки стаж підтверджується трудовою книжкою і даними про страхові внески;

після 2004 року до страхового стажу зараховуються періоди, коли жінка:

— офіційно працювала, і роботодавець сплачував за неї страхові внески;

— офіційно отримувала державну допомогу по догляду за дитиною до трьох років.

Інформація про такі періоди міститься в реєстрі застрахованих осіб.

Нагадаємо, з 2026 року держава розширює систему підтримки сімей із дітьми:

50 тис. грн — одноразова грошова допомога в разі народження першої та кожної наступної дитини.

7 тис. грн/міс. — допомога для догляду за дитиною до 1 року. Для дитини з інвалідністю — 10 500 грн/міс. (коеф. 1,5).

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7 тис. грн/міс. до досягнення дитиною 1 року. Детально про нові виплати Finance.ua розповідав у статті за посиланням

Пенсійний фонд планує вже наступного місяця розпочати виплати державної підтримки родинам із дітьми віком до одного року у розмірі 7 000 грн.

