У Києві багатодітним родинам виплатять по 7500 грн на дитину
У Києві майже 12,5 тисячі багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн на кожну дитину віком до шести років, яка отримує державну соціальну допомогу.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
Виплати здійснюватимуть у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам», на реалізацію якої у 2026 році передбачено майже 100 млн грн.
Допомога є щорічною та нараховується на кожну дитину окремо. У 2026 році програмою планують охопити понад 13 тисяч дітей. У 2025 році виплату отримали близько 10 тисяч дітей.
Механізм нарахування допомоги
Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім’ю загалом.
Родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи — виплату буде нараховано автоматично.
Родини, які оформлюють допомогу вперше, можуть звернутися до районних управлінь соціального захисту населення або через ЦНАП за місцем проживання.
Виплати заплановані на кінець січня — початок лютого. Кошти надійдуть на «Картку киянина» родинам, які:
- виховують трьох і більше дітей;
- перебувають на обліку в органах соціального захисту;
- фактично проживають у Києві.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Пенсійний фонд планує вже наступного місяця розпочати виплати державної підтримки родинам із дітьми віком до одного року у розмірі 7 000 грн.
Також з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала державна програма «єЯсла», у рамках якої працюючі батьки можуть отримати щомісячну допомогу для догляду за дитиною. Кошти виплачуюються матері чи іншому законному представнику дитини віком від 1 до 3 років, який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.
Поділитися новиною
Також за темою
Зміни для українців у Польщі після 4 березня: уряд ухвалив рішення
Куди можна інвестувати через особові інвестиційні рахунки
У що інвестували у стародавні часи
Скільки людей виїхало з Києва у січні
Області-лідери зі сплати транспортного податку у 2025 році
Найпопулярніші вакансії серед технічних службовців: кого найбільше шукали в 2025 році