У Києві багатодітним родинам виплатять по 7500 грн на дитину Вчора 13:31 — Особисті фінанси

Багатодітні родини отримають по 7500 грн допомоги на кожну дитину.

У Києві майже 12,5 тисячі багатодітних сімей отримають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 7500 грн на кожну дитину віком до шести років, яка отримує державну соціальну допомогу.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Виплати здійснюватимуть у межах міської програми «Турбота. Назустріч киянам», на реалізацію якої у 2026 році передбачено майже 100 млн грн.

Допомога є щорічною та нараховується на кожну дитину окремо. У 2026 році програмою планують охопити понад 13 тисяч дітей. У 2025 році виплату отримали близько 10 тисяч дітей.

Механізм нарахування допомоги

Виплату здійснюють на кожну дитину, що отримує державну соціальну допомогу, а не на сім’ю загалом.

Родини, які вже отримували допомогу торік, не мають повторно подавати документи — виплату буде нараховано автоматично.

Родини, які оформлюють допомогу вперше, можуть звернутися до районних управлінь соціального захисту населення або через ЦНАП за місцем проживання.

Читайте також В Україні запроваджують наставництво для дітей і молоді: Зеленський підписав закон

Виплати заплановані на кінець січня — початок лютого. Кошти надійдуть на «Картку киянина» родинам, які:

виховують трьох і більше дітей;

перебувають на обліку в органах соціального захисту;

фактично проживають у Києві.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Пенсійний фонд планує вже наступного місяця розпочати виплати державної підтримки родинам із дітьми віком до одного року у розмірі 7 000 грн.

Також з 1 січня 2026 року в Україні запрацювала державна програма «єЯсла», у рамках якої працюючі батьки можуть отримати щомісячну допомогу для догляду за дитиною. Кошти виплачуюються матері чи іншому законному представнику дитини віком від 1 до 3 років, який фактично доглядав за дитиною та вийшов на роботу на умовах повного робочого часу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.