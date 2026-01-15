В Україні запроваджують наставництво для дітей і молоді: Зеленський підписав закон Сьогодні 12:05

В Україні запроваджують наставництво для дітей і молоді: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4744-ІХ (законопроєкт № 13200 від 21 квітня 2025 року), який передбачає посилення соціального захисту дітей та запровадження чітких механізмів організації наставництва.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Кого стосується закон про наставництво

Документ визначає порядок здійснення наставництва для дітей віком від 10 років, які потребують додаткової підтримки.

Законом встановлено, хто може бути наставником, для яких категорій дітей застосовується наставництво, а також передбачено дві його форми — індивідуальну та корпоративну.

Читайте також Вакансії без вимоги до досвіду: як бізнес залучає молодих спеціалістів

Окремо зазначено, що наставництво можливе виключно за згодою батьків або законних представників дитини, а також за обов’язкової згоди самої дитини.

Документ визначає правові, організаційні та процедурні засади діяльності наставників, а також основи державної політики у цій сфері.

Основні положення закону

Закон, зокрема, передбачає:

визначення категорій осіб, щодо яких може здійснюватися наставництво, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей у складних життєвих обставинах, дітей загиблих захисників, постраждалих від воєнних дій, депортованих або переміщених дітей, неповнолітніх вагітних, одиноких матерів віком до 23 років, а також осіб віком 18−23 років, які живуть у закладах цілодобового перебування;

запровадження індивідуального та корпоративного наставництва;

встановлення вимог до кандидатів у наставники та критерії недопущення осіб до наставницької діяльності;

створення соціальної послуги з організації наставництва та визначення суб’єктів, залучених до її реалізації;

запровадження механізмів обліку, моніторингу, супроводу та державного нагляду у сфері наставництва.

Співавторка документа, голова підкомітету у справах сім’ї та дітей, народна депутатка від фракції «Слуга Народу» Тетяна Скрипка раніше повідомляла, що до другого читання законопроєкт доповнили шістьма змінами.

Читайте також Служба зайнятості: активність молоді у пошуку роботи зростає

Зокрема, було розширено коло осіб, які можуть отримувати наставництво: не лише діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а й молодь віком до 23 років. Також упроваджено нову форму — корпоративне наставництво.

За словами депутатки, корпоративне наставництво передбачає діяльність юридичних осіб — підприємств, установ та організацій, спрямовану на соціальну, освітню та професійну підтримку дітей і молоді, щодо яких може здійснюватися наставництво.

Ще однією новацією стало запровадження супроводу та супервізії наставників. Закон передбачає надання наставникам консультацій, навчання, допомоги у складних ситуаціях та профілактики емоційного вигорання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.