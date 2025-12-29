0 800 307 555
Вакансії без вимоги до досвіду: як бізнес залучає молодих спеціалістів

Особисті фінанси
21
Дані ринку праці 2025 року демонструють те, що компанії розгортають програми стажувань, менторства та корпоративного навчання, оскільки саме це забезпечує доступ до молодих кадрів у ситуації гострого дефіциту робочої сили.
Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua.
За останній рік зросла кількість вакансій без вимоги до досвіду, а також поширення партнерств бізнесу з освітніми установами та державними ініціативами.
Залучення та розвиток молодих талантів дійсно є стратегічною потребою українського ринку праці. Додатковий тиск на HR-стратегії створюють демографічні фактори — міграція молоді, мобілізація, низька частка працівників віком до 25 років. Компанії змушені формувати повноцінну інфраструктуру входу молодих талантів у професію.
У поточному році є незначна позитивна динаміка цих процесів. Кількість компаній, які мають навчальні програми, тривале наставництво, адаптаційні заходи для молодих кадрів, дещо збільшилася.
Якщо у 2024 році про наявність системних програм навчання молодих спеціалістів говорили 20% роботодавців, то у 2025 році кількість таких компаній зросла до 24%. Комплексні програми з вузами у поточному році реалізують 21% компаній, що більше на 6% порівняно з минулорічними показниками.
Проте зменшилася на 6% кількість тих компаній, що працюють у напрямку залучення та навчання молоді на системному рівні. Найчастіше причиною цього явища є брак бюджетів у роботодавців. Отже, прогноз підтверджено, проте відчутних позитивних зрушень цього тренду немає.
Успіх залучення молоді залежить від того, наскільки компанія готова інвестувати в освіту, розвиток та інтеграцію молодих фахівців. У 2025 році це не «бажано», а критично необхідно. Компанії це розуміють, але водночас озвучують, що потребують більших інвестицій та системності.
Ми писали, що багато компаній наразі переживають трансформацію бізнес-моделей, переходять до більш гнучких форматів роботи, інвестують у розвиток управлінських компетенцій та культури продуктивності.
Також у 2025 році український ринок праці демонструє стійку, хоча й нерівномірну тенденцію до зменшення упереджень щодо кандидатів різного віку та статі.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесГроші
