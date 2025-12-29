Вакансії без вимоги до досвіду: як бізнес залучає молодих спеціалістів Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Вакансії без вимоги до досвіду: як бізнес залучає молодих спеціалістів

Дані ринку праці 2025 року демонструють те, що компанії розгортають програми стажувань, менторства та корпоративного навчання, оскільки саме це забезпечує доступ до молодих кадрів у ситуації гострого дефіциту робочої сили.

Про це йдеться в аналітиці GRC.UA «Барометр ринку праці», наданій finance.ua.

За останній рік зросла кількість вакансій без вимоги до досвіду, а також поширення партнерств бізнесу з освітніми установами та державними ініціативами.

Залучення та розвиток молодих талантів дійсно є стратегічною потребою українського ринку праці. Додатковий тиск на HR-стратегії створюють демографічні фактори — міграція молоді, мобілізація, низька частка працівників віком до 25 років. Компанії змушені формувати повноцінну інфраструктуру входу молодих талантів у професію.

У поточному році є незначна позитивна динаміка цих процесів. Кількість компаній, які мають навчальні програми, тривале наставництво, адаптаційні заходи для молодих кадрів, дещо збільшилася.

Якщо у 2024 році про наявність системних програм навчання молодих спеціалістів говорили 20% роботодавців, то у 2025 році кількість таких компаній зросла до 24%. Комплексні програми з вузами у поточному році реалізують 21% компаній, що більше на 6% порівняно з минулорічними показниками.

Проте зменшилася на 6% кількість тих компаній, що працюють у напрямку залучення та навчання молоді на системному рівні. Найчастіше причиною цього явища є брак бюджетів у роботодавців. Отже, прогноз підтверджено, проте відчутних позитивних зрушень цього тренду немає.

Успіх залучення молоді залежить від того, наскільки компанія готова інвестувати в освіту, розвиток та інтеграцію молодих фахівців. У 2025 році це не «бажано», а критично необхідно. Компанії це розуміють, але водночас озвучують, що потребують більших інвестицій та системності.

Ми писали, що багато компаній наразі переживають трансформацію бізнес-моделей, переходять до більш гнучких форматів роботи, інвестують у розвиток управлінських компетенцій та культури продуктивності.

2025 році український ринок праці демонструє стійку, хоча й нерівномірну тенденцію до зменшення упереджень Також у2025 році український ринок праці демонструє стійку, хоча й нерівномірну тенденцію до зменшення упереджень щодо кандидатів різного віку та статі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.