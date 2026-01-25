0 800 307 555
Українці втрачають інтерес до дизельних автівок

Технології&Авто
814
Водій за кермом автомобіля
Попит на авто з дизельними двигунами падає. Минулого року українці придбали 64,5 тис. таких автівок, що на 12% менше, ніж у 2024 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Дизельні бестселери минулого року

Зокрема, протягом року український автопарк поповнили 14,2 тис. нових авто (-20%) та 50,3 тис. уживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
Як зазначають аналітики, на ринку нових легковиків дизельні автівки охопили 17,4% продажів, тоді як у 2024 році їх частка становила 25,6%.
Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
  1. Renault Duster — 3524 авто;
  2. Toyota Land Cruiser Prado — 1830 авто;
  3. Volkswagen Touareg — 1388 авто;
  4. Škoda Kodiaq — 858 авто;
  5. Volkswagen Tiguan — 823 авто.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
  1. Renault Mégane — 4186 авто;
  2. Nissan Qashqai — 3444 авто;
  3. Škoda Octavia — 3259 авто;
  4. Volkswagen Passat — 2773 авто;
  5. Volkswagen Golf — 1790 авто.

Які китайські автівки обирали українці у 2025 році

Раніше Finance.ua писав, що за 2025 рік український авторинок поповнили майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі перевищує показники 2024 року. Лідером ринку став Volkswagen ID.Unyx.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
