Українці втрачають інтерес до дизельних автівок Сьогодні 19:07 — Технології&Авто

Водій за кермом автомобіля

Попит на авто з дизельними двигунами падає. Минулого року українці придбали 64,5 тис. таких автівок, що на 12% менше, ніж у 2024 році.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Дизельні бестселери минулого року

Зокрема, протягом року український автопарк поповнили 14,2 тис. нових авто (-20%) та 50,3 тис. уживаних, ввезених з-за кордону (-9%).

Як зазначають аналітики, на ринку нових легковиків дизельні автівки охопили 17,4% продажів, тоді як у 2024 році їх частка становила 25,6%.

Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 3524 авто; Toyota Land Cruiser Prado — 1830 авто; Volkswagen Touareg — 1388 авто; Škoda Kodiaq — 858 авто; Volkswagen Tiguan — 823 авто.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Mégane — 4186 авто; Nissan Qashqai — 3444 авто; Škoda Octavia — 3259 авто; Volkswagen Passat — 2773 авто; Volkswagen Golf — 1790 авто.

Які китайські автівки обирали українці у 2025 році

Раніше Finance.ua писав , що за 2025 рік український авторинок поповнили майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі перевищує показники 2024 року. Лідером ринку став Volkswagen ID.Unyx.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.