Українці втрачають інтерес до дизельних автівок
Попит на авто з дизельними двигунами падає. Минулого року українці придбали 64,5 тис. таких автівок, що на 12% менше, ніж у 2024 році.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Дизельні бестселери минулого року
Зокрема, протягом року український автопарк поповнили 14,2 тис. нових авто (-20%) та 50,3 тис. уживаних, ввезених з-за кордону (-9%).
Як зазначають аналітики, на ринку нових легковиків дизельні автівки охопили 17,4% продажів, тоді як у 2024 році їх частка становила 25,6%.
Серед ввезених вживаних легковиків частка дизельних машин становила 18,3%, проти 24,8% роком раніше.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 3524 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 1830 авто;
- Volkswagen Touareg — 1388 авто;
- Škoda Kodiaq — 858 авто;
- Volkswagen Tiguan — 823 авто.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
- Renault Mégane — 4186 авто;
- Nissan Qashqai — 3444 авто;
- Škoda Octavia — 3259 авто;
- Volkswagen Passat — 2773 авто;
- Volkswagen Golf — 1790 авто.
Які китайські автівки обирали українці у 2025 році
Раніше Finance.ua писав, що за 2025 рік український авторинок поповнили майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі перевищує показники 2024 року. Лідером ринку став Volkswagen ID.Unyx.
