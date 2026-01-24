Найпопулярніші моделі китайських авто серед українців: нові та вживані Сьогодні 19:06 — Технології&Авто

Volkswagen ID. UNYX - найпопулярніший новий китайський легковик

За 2025 рік український авторинок поповнили майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі перевищує показники 2024 року. Лідером ринку став Volkswagen ID.Unyx.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські автівки обирали українці у 2025 році

Основний приріст забезпечив сегмент нових автомобілів. Зокрема, за рік було зареєстровано 24 тис. нових авто китайського походження (+118%). Майже 5,3 тис. автівок були уживаними (+61%).

Аналітики зазначають, таким чином торік китайські автівки охопили 29,5% українського ринку нових легковиків.

Серед вживаних машин, що вперше реєструвались в Україні, частка «‎китайців"‎ склала 1,9%.

Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 91%.

ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:

Volkswagen ID. UNYX — 3160 авто. BYD Song Plus — 2995 авто. BYD Leopard 3 — 1623 авто. Zeekr 7X — 1558 авто. BYD Sea Lion 07 — 1342 авто.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

Zeekr 001 — 571 авто. Polestar 2 — 297 авто. Zeekr 7X — 273 авто. Audi Q4 — 260 авто. Tesla Model 3 — 242 авто.

