Найпопулярніші моделі китайських авто серед українців: нові та вживані

Volkswagen ID. UNYX - найпопулярніший новий китайський легковик
За 2025 рік український авторинок поповнили майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це удвічі перевищує показники 2024 року. Лідером ринку став Volkswagen ID.Unyx.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Які китайські автівки обирали українці у 2025 році

Основний приріст забезпечив сегмент нових автомобілів. Зокрема, за рік було зареєстровано 24 тис. нових авто китайського походження (+118%). Майже 5,3 тис. автівок були уживаними (+61%).
Аналітики зазначають, таким чином торік китайські автівки охопили 29,5% українського ринку нових легковиків.
Серед вживаних машин, що вперше реєструвались в Україні, частка «‎китайців"‎ склала 1,9%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 91%.
ТОП-5 найпопулярніших нових легковиків з Китаю:
  1. Volkswagen ID. UNYX — 3160 авто.
  2. BYD Song Plus — 2995 авто.
  3. BYD Leopard 3 — 1623 авто.
  4. Zeekr 7X — 1558 авто.
  5. BYD Sea Lion 07 — 1342 авто.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
  1. Zeekr 001 — 571 авто.
  2. Polestar 2 — 297 авто.
  3. Zeekr 7X — 273 авто.
  4. Audi Q4 — 260 авто.
  5. Tesla Model 3 — 242 авто.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
