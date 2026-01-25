Найпотужніший Toyota Land Cruiser виходить на європейський ринок (фото)
Європейську лінійку Toyota Land Cruiser 300 поповнить найпотужніша модифікація. Позашляховик оснастили гібридною установкою. Гібрид Toyota Land Cruiser 300 із січня почнуть продавати в низці східноєвропейських країн.
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Новий Toyota Land Cruiser Performance Hybrid — найпотужніша версія моделі за всю її історію.
Позашляховик оснащений 3,4-літровим V6 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають 457 к.с. та 790 Нм.
Позашляховик Toyota Land Cruiser Performance Hybrid не тільки став потужнішим, але й економічніший — середня витрата пального знижена із 12,1 до 10,9 л/100 км. Невеликі відстані авто може проїжджати на електротязі зі швидкістю до 30 км/год.
Гібрид Toyota Land Cruiser 300 зберігає 10-ступінчастий автомат, повний привод зі знижувальною передачею та блокування диференціалів. Він не втратив позашляхових здібностей і здатен долати броди глибиною 70 см.
Ціна Toyota Land Cruiser Performance Hybrid в Європі поки не оголошена, але на інших ринках вона перевищує $100 000.
Зате відомо, що базова комплектація VX включає два 12,3-дюймовіе екрани на передній панелі, чотиризонний клімат-контроль, навігацію, електропривод сидінь, підігрів крісел та керма, парктронік, камери кругового огляду, контроль «сліпих» зон і акустику JBL із 14 динаміками.
Варіант ZX додає обвіс, проєкцію на лобове скло та електропривод дверей багажника із сенсором відкриття. Можна вибрати і GR Sport із інакшим дизайном, позашляховими шинами та функцією розмикання стабілізаторів e-KDSS.
