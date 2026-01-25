0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпотужніший Toyota Land Cruiser виходить на європейський ринок (фото)

Технології&Авто
247
Гібрид Toyota Land Cruiser 300 продаватимуть у Європі
Гібрид Toyota Land Cruiser 300 продаватимуть у Європі, Фото: Toyota
Європейську лінійку Toyota Land Cruiser 300 поповнить найпотужніша модифікація. Позашляховик оснастили гібридною установкою. Гібрид Toyota Land Cruiser 300 із січня почнуть продавати в низці східноєвропейських країн.
Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Новий Toyota Land Cruiser Performance Hybrid — найпотужніша версія моделі за всю її історію.
Позашляховик оснащений 3,4-літровим V6 твін-турбо та електромотором, які сумарно розвивають 457 к.с. та 790 Нм.
Позашляховик отримав потужну 457-сильну установку
Позашляховик отримав потужну 457-сильну установку, Фото: Toyota
Позашляховик Toyota Land Cruiser Performance Hybrid не тільки став потужнішим, але й економічніший — середня витрата пального знижена із 12,1 до 10,9 л/100 км. Невеликі відстані авто може проїжджати на електротязі зі швидкістю до 30 км/год.
Гібрид Toyota Land Cruiser 300 зберігає 10-ступінчастий автомат, повний привод зі знижувальною передачею та блокування диференціалів. Він не втратив позашляхових здібностей і здатен долати броди глибиною 70 см.
Гібрид запропонують у багато оснащених версіях
Гібрид запропонують у багато оснащених версіях, Фото: Toyota
Ціна Toyota Land Cruiser Performance Hybrid в Європі поки не оголошена, але на інших ринках вона перевищує $100 000.
Зате відомо, що базова комплектація VX включає два 12,3-дюймовіе екрани на передній панелі, чотиризонний клімат-контроль, навігацію, електропривод сидінь, підігрів крісел та керма, парктронік, камери кругового огляду, контроль «сліпих» зон і акустику JBL із 14 динаміками.
Салон Toyota Land Cruiser 300
Салон Toyota Land Cruiser 300, Фото: Toyota
Варіант ZX додає обвіс, проєкцію на лобове скло та електропривод дверей багажника із сенсором відкриття. Можна вибрати і GR Sport із інакшим дизайном, позашляховими шинами та функцією розмикання стабілізаторів e-KDSS.
За матеріалами:
news.infocar.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems