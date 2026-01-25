Xiaomi презентувала власні розумні окуляри: чи стануть вони конкурентом Meta і Amazon Сьогодні 02:02 — Технології&Авто

Xiaomi презентувала власні розумні окуляри: чи стануть вони конкурентом Meta і Amazon

Xiaomi показала власні розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses із вбудованим звуком. Вони дозволяють слухати музику і відповідати на дзвінки, не використовуючи навушники.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Що відомо про розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses від Xiaomi

Mijia Smart Audio Glasses — це звичайні на вигляд окуляри з динаміками в дужках.

Вони працюють за принципом open-ear. Це означає, що звук чути добре, але вуха залишаються відкритими.

В розумних окулярах встановили чотири мікрофони. Вони зменшують шум вітру, тому голос добре чути навіть на вулиці. Також є режим, який знижує витік звуку, аби люди поруч не чули розмову.

Xiaomi пропонує три варіанти окулярів Titanium — легкі й мінімалістичні, Browline з класичним дизайном, Aviator з формою авіаторів із затемненими лінзами. У всі моделі можна встановити лінзи з діоптріями.

Xiaomi випустила розумні окуляри без камер, Фото: Алло

Titanium і Browline захищають очі від синього світла, а Aviator — від сонця (UV400). Найлегша версія важить лише 27,6 г.

Батареї вбудовані в дужки, тому окуляри не тиснуть на вуха. Шарніри розраховані на часте використання.

Окуляри мають захист IP54 і не бояться пилу й дощу.

Окуляри можуть працювати до 13 годин у режимі прослуховування музики, за 10 хвилин зарядки вони можуть забезпечити до 4 годин роботи, а повна зарядка триває близько 1 години.

Через застосунок Xiaomi Glasses можна:

керувати жестами,

викликати голосового асистента,

знайти загублені окуляри,

записувати розмови (з індикатором),

підключати окуляри до двох пристроїв.

Окуляри Xiaomi набагато простіші за рішення Meta й Amazon. У них немає камер і екранів. Це не гаджет для соцмереж, а, скоріше, зручна заміна навушників на кожен день. Проте саме в цій масовості і є головна ідея Xiaomi.

Скільки коштують розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses

Наразі доступні три версії окулярів Mijia Smart Audio Glasses: Titanium, Browline та Aviator.

Ціна стартує від 9999 грн.

