Xiaomi презентувала власні розумні окуляри: чи стануть вони конкурентом Meta і Amazon

Технології&Авто
Xiaomi показала власні розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses із вбудованим звуком. Вони дозволяють слухати музику і відповідати на дзвінки, не використовуючи навушники.
Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Що відомо про розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses від Xiaomi

Mijia Smart Audio Glasses — це звичайні на вигляд окуляри з динаміками в дужках.
Вони працюють за принципом open-ear. Це означає, що звук чути добре, але вуха залишаються відкритими.
В розумних окулярах встановили чотири мікрофони. Вони зменшують шум вітру, тому голос добре чути навіть на вулиці. Також є режим, який знижує витік звуку, аби люди поруч не чули розмову.
Xiaomi пропонує три варіанти окулярів Titanium — легкі й мінімалістичні, Browline з класичним дизайном, Aviator з формою авіаторів із затемненими лінзами. У всі моделі можна встановити лінзи з діоптріями.
Xiaomi випустила розумні окуляри без камер
Xiaomi випустила розумні окуляри без камер, Фото: Алло
Titanium і Browline захищають очі від синього світла, а Aviator — від сонця (UV400). Найлегша версія важить лише 27,6 г.
Батареї вбудовані в дужки, тому окуляри не тиснуть на вуха. Шарніри розраховані на часте використання.
Окуляри мають захист IP54 і не бояться пилу й дощу.
Окуляри можуть працювати до 13 годин у режимі прослуховування музики, за 10 хвилин зарядки вони можуть забезпечити до 4 годин роботи, а повна зарядка триває близько 1 години.
Через застосунок Xiaomi Glasses можна:
  • керувати жестами,
  • викликати голосового асистента,
  • знайти загублені окуляри,
  • записувати розмови (з індикатором),
  • підключати окуляри до двох пристроїв.
Окуляри Xiaomi набагато простіші за рішення Meta й Amazon. У них немає камер і екранів. Це не гаджет для соцмереж, а, скоріше, зручна заміна навушників на кожен день. Проте саме в цій масовості і є головна ідея Xiaomi.

Скільки коштують розумні окуляри Mijia Smart Audio Glasses

Наразі доступні три версії окулярів Mijia Smart Audio Glasses: Titanium, Browline та Aviator.
Ціна стартує від 9999 грн.
