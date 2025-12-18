0 800 307 555
Китайські поліцейські почали використовувати смарт-окуляри з ШІ

Технології&Авто
53
Місцеві інспектори все частіше вдаються до допомоги «розумних» окулярів зі штучним інтелектом, які дозволяють за лічені секунди отримувати дані про автомобілі та водіїв.
Згідно з офіційним повідомленням дорожньої поліції Чанша, управління дорожнього руху муніципального бюро громадської безпеки оснастило своїх співробітників на передовій новими AI-окулярами.
Зовні пристрій виглядає як звичайні окуляри та відрізняється невеликою вагою, але його головна особливість — миттєвий доступ до інформації про автомобіль. За одну-дві секунди дані виводяться на вбудований дисплей, і поліцейський може ознайомитися з ними, не зупиняючись і не відволікаючись від роботи.
Окуляри оснащені 12-Мп ширококутною камерою та алгоритмом передиктивної стабілізації зображення, який забезпечує чітку картинку навіть під час руху або у щільному транспортному потоці. Одного заряду акумулятора вистачає приблизно на вісім годин безперервної роботи.
Ключова функція пристрою — автоматичне розпізнавання номерних знаків. Система працює в офлайн-режимі, забезпечує точність понад 99% та видає результат менш ніж за одну секунду. Вона стабільно функціонує за різних умов освітлення як вдень, так і вночі.
Після ідентифікації автомобіля окуляри в реальному часі підключаються до бази даних дорожньої поліції та відображають інформацію про реєстрацію, проходження техогляду та зафіксовані порушення.
Можливості пристрою не обмежуються контролем транспорту. Окуляри також підтримують розпізнавання осіб, синхронний голосовий переклад більш ніж десятьма мовами та відеозапис на місці для потреб правоохоронних органів.
За даними поліції, завдяки цій технології час перевірки однієї лінії руху скоротився з приблизно 30 секунд до 1−2 секунд. Система знижує обсяг ручної роботи, зменшує навантаження на співробітників, дозволяє проводити перевірки без прямого контакту та робить дорожній контроль більш безпечним та точним.
За матеріалами:
iLenta
