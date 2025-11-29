Китайські вчені навчилися перетворювати дощову воду на енергію Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Китайські вчені навчилися перетворювати дощову воду на енергію

Протягом десятиліть ідея отримувати енергію не лише з потоків води чи річок, а й зі звичайних дощових крапель здавалася майже фантастикою. Проте команда китайських дослідників знайшла спосіб перетворювати падаючу воду на електрику. Вони створили систему, яка дає уявлення про те, яким може бути майбутнє сталої енергетики — чисте, доступне та буквально «таке, що падає з неба».

Про це повідомило видання Ecoticias.

Чому дощ довго залишався поза увагою

Ще в XIX столітті люди зрозуміли, що падаюча вода може стати джерелом енергії — саме так з’явилися перші водяні млини та гідроелектростанції. У 1878 році британський інженер навіть зміг підживити лампу завдяки воді зі штучного озера.

Але далі справа не просунулась — тодішні технології не дозволяли отримувати енергію з дрібних джерел на кшталт окремих крапель.

Дощ же тривалий час не розглядали як реальний варіант. Вважалось, що для цього потрібні складні матеріали та громіздкі конструкції.

До того ж крапля — це мінімальний об’єм води, у якому складно «зловити» достатньо енергії. Сучасні матеріали та нові технологічні підходи змінили правила гри.

Що винайшли китайські вчені

Дослідники з Нанкінського університету аеронавтики та астронавтики створили генератор нового типу — W-DEG, або генератор дощової електрики.

Це легкий плаваючий пристрій, який збирає краплі дощу, що падають зверху, і перетворює їх на електричну енергію.

Як це працює:

W-DEG плаває на поверхні водойми — річки, озера чи навіть штучного резервуара. Крапля дощу потрапляє на діелектричну плівку зверху пристрою. Іони у воді допомагають створювати електричний заряд. Вода під пристроєм слугує природним провідним електродом.

Пристрій стійкий до перепадів температури та рівня солі, а система мікродренажу не дозволяє йому перегріватися. Навіть під час сильного дощу генератор продовжує працювати стабільно.

Потужність поки що невелика — панель площею 0,3 м² може живити близько 50 світлодіодів одночасно. Але якщо таких пристроїв буде багато, їх можна використовувати як допоміжне джерело енергії поруч із сонячними та вітровими системами.

Китай уже експериментує з подібними технологіями, і деякі домогосподарства навіть використовують дощові системи як додаткове джерело доходу, зберігаючи та продаючи вироблену енергію.

