OpenAI представила оновлену модель ChatGPT Images

OpenAI почала розгортання нової версії графічної моделі ChatGPT Images, яка працює на базі GPT-5.2. За даними компанії, оновлення забезпечує у чотири рази швидше створення зображень порівняно з попередньою версією інструменту.

В OpenAI заявляють, що нова модель тепер краще виконує інструкції, такі як редагування вже створених зображень. Користувачі можуть додавати, видаляти, комбінувати, поєднувати та навіть транспонувати елементи у готових картинках.

Компанія також повідомила про вдосконалення відтворення тексту. Це була одна з проблем попередніх моделей, які мали труднощі зі створенням написів. Оновлений ChatGPT Images здатний більш коректно працювати з текстовими елементами, особливо з дрібним та щільним текстом.

У межах цього оновлення в інтерфейсі ChatGPT з’явився окремий розділ Images у боковій панелі. Там користувачі можуть знайти готові фільтри та приклади підказок для роботи з генерацією збражень.

Запуск нової версії ChatGPT Images відбувається на тлі зростання популярності графічного інструмента Nano Banana Pro, який спричинив збільшення кількості користувачів Gemini.

У жовтні Google повідомила про 650 мільйонів користувачів, тоді як у липні їх було 450 мільйонів. Через високий попит компанія обмежила безкоштовних користувачів лише двома генераціями зображень на день.

За словами OpenAI, ChatGPT Images є важливою складовою зростання аудиторії сервісу, яка нині становить 800 мільйонів користувачів щотижня. Компанія заявила, що оновлення є лише одним із кроків до більш детальних і багатомовних можливостей моделі.

«Ми вважаємо, що ми все ще перебуваємо на початку того, що може дати генерація зображень. Сьогоднішнє оновлення є значним кроком вперед, і попереду ще багато нового: від більш детальних редагувань до багатших і детальніших результатів у різних мовах», — заявили в OpenAI.

