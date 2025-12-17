Tesla може втратити ключовий ринок США — причини Сьогодні 18:33 — Технології&Авто

Суддя з адміністративного права Каліфорнії постановив, що продажі Tesla у штаті можуть бути призупинені на 30 днів через оманливий маркетинг систем Autopilot та Full Self-Driving.

Про це пише CNBC.

У 2022 році Каліфорнійське управління транспортних засобів (DMV) звинуватило Tesla у використанні формулювань, які створювали у споживачів враження, що автомобілі здатні до рівня 5 автономного керування. Відтоді компанія додала слово «Supervised» до назви своєї системи допомоги водієві Full Self-Driving, щоб частково виправити ситуацію.

DMV звернулося до судді з адміністративного права з проханням призупинити продажі на основі наданих доказів. Суддя погодився, що підстави для цього є, однак агентство надало Tesla 90 днів, щоб надати пояснення та усунути будь-які неправдиві або оманливі формулювання у маркетингових матеріалах. Якщо компанія не виконає ці вимоги у встановлений термін, продажі та виробництво автомобілів у Каліфорнії будуть призупинені.

Директор Каліфорнійського DMV Стів Гордон зазначив, що від Tesla очікують належного брендінгу автомобілів, як це було на інших ринках.

Призупинення продажів у Каліфорнії може завдати суттєвого удару по компанії. Раніше реєстрації нових Tesla у штаті різко впали, але Каліфорнія залишається ключовим ринком, забезпечуючи майже третину продажів компанії у США. Крім того, саме на заводі у Фрімонті виготовляються Model S та Model X, поряд із Model 3 та Model Y, що робить штат критично важливим для виробництва Tesla.

