0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Tesla може втратити ключовий ринок США — причини

Технології&Авто
32
Tesla може втратити ключовий ринок США — причини
Tesla може втратити ключовий ринок США — причини
Суддя з адміністративного права Каліфорнії постановив, що продажі Tesla у штаті можуть бути призупинені на 30 днів через оманливий маркетинг систем Autopilot та Full Self-Driving.
Про це пише CNBC.
У 2022 році Каліфорнійське управління транспортних засобів (DMV) звинуватило Tesla у використанні формулювань, які створювали у споживачів враження, що автомобілі здатні до рівня 5 автономного керування. Відтоді компанія додала слово «Supervised» до назви своєї системи допомоги водієві Full Self-Driving, щоб частково виправити ситуацію.
DMV звернулося до судді з адміністративного права з проханням призупинити продажі на основі наданих доказів. Суддя погодився, що підстави для цього є, однак агентство надало Tesla 90 днів, щоб надати пояснення та усунути будь-які неправдиві або оманливі формулювання у маркетингових матеріалах. Якщо компанія не виконає ці вимоги у встановлений термін, продажі та виробництво автомобілів у Каліфорнії будуть призупинені.
Директор Каліфорнійського DMV Стів Гордон зазначив, що від Tesla очікують належного брендінгу автомобілів, як це було на інших ринках.
Призупинення продажів у Каліфорнії може завдати суттєвого удару по компанії. Раніше реєстрації нових Tesla у штаті різко впали, але Каліфорнія залишається ключовим ринком, забезпечуючи майже третину продажів компанії у США. Крім того, саме на заводі у Фрімонті виготовляються Model S та Model X, поряд із Model 3 та Model Y, що робить штат критично важливим для виробництва Tesla.
За матеріалами:
Економічна Правда
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems