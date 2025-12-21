0 800 307 555
Окуляри зі штучним інтелектом від Meta підсилюватимуть голос співрозмовника

Технології&Авто
24
Американська корпорація Meta анонсувала оновлену версію своїх смартокулярів зі штучним інтелектом, яка дає змогу чіткіше сприймати мову співрозмовника навіть у шумній обстановці.
Про це свідчить пресреліз компанії.
Ми випускаємо оновлення програмного забезпечення для наших окулярів зі штучним інтелектом, яке дозволяє вам легше почути співрозмовника у ​​галасливому середовищі
- повідомили у Meta.

Незалежно від того, чи їсте ви в людному ресторані, їдете поїздом на роботу чи слухаєте виступ свого улюбленого діджея, відкриті динаміки окулярів зі штучним інтелектом підсилюють голос людини, з якою ви розмовляєте.
Ви чутимете голос співрозмовника трохи голосніше, що допоможе вам відрізнити розмову від навколишнього фонового шуму. Ви також зможете легко налаштувати цей рівень підсилення, провівши пальцем по правій дужці окулярів або через налаштування пристрою
— йдеться у дописі.

Зазначається, що на першому етапі новий продукт з’явиться на ринку США та Канади.
Також окуляри оснастили додатковою функцією — інтеграцією зі Spotify, що дає змогу відтворювати музику, яка відповідає побаченому користувачем.
Незалежно від того, чи дивитеся ви на обкладинку альбому, чи щось святкове… ви зможете просто сказати: «Metа, відтвори пісню, яка пасує цьому зображенню»
— пояснили у компанії.


За матеріалами:
УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
