Заряджає два ноутбуки одночасно: Sharge представила потужний повербанк (фото) Сьогодні 07:50 — Технології&Авто

Кожен із портів USB-C Shargeek 300 підтримує потужність до 140 Вт

Компанія Sharge розробила новий потужний повербанк Shargeek 300, який позиціонують як резервне джерело живлення на випадок перебоїв з електроенергією. Пристрій здатен одночасно заряджати кілька енергоємних ґаджетів і може використовуватися як додаткове джерело світла.

Про новинку повідомило видання The Verge

Ємність і швидкість заряджання

Shargeek 300 оснащений акумулятором місткістю 24 000 мАг. За даними виробника, повна зарядка пристрою займає близько 75 хвилин за умови використання адаптера потужністю 140 Вт.

Потужність і порти

Загальна вихідна потужність повербанка становить 300 Вт. Вона розподіляється між такими роз’ємами:

два порти USB-C;

один порт USB-A;

один порт постійного струму (DC) бочкоподібного типу.

Кожен із портів USB-C підтримує потужність до 140 Вт. Це дозволяє одночасно заряджати два ноутбуки з високим енергоспоживанням, тоді як через USB-A можна підключити ще один пристрій потужністю до 20 Вт.

Порт постійного струму має регульовану вихідну потужність — від 25 Вт до 140 Вт.

Конструкція та додаткові функції

Корпус пристрою виготовлений з алюмінієвого сплаву. Металева оболонка допомагає ефективніше розсіювати тепло під час роботи на високій потужності.

Відкрита внутрішня частина корпусу підсвічується RGB-світлодіодами. Користувач може змінювати колір, яскравість і режими підсвічування через вбудований дисплей.

Ціна і старт продажів

Перші учасники краудфандингової кампанії на Kickstarter можуть оформити попереднє замовлення за 149 доларів. У відкритому продажу пристрій очікується у травні 2026 року за орієнтовною ціною близько 199 доларів.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.