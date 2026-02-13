0 800 307 555
укр
Заряджає два ноутбуки одночасно: Sharge представила потужний повербанк (фото)

Технології&Авто
118
Компанія Sharge розробила новий потужний повербанк Shargeek 300, який позиціонують як резервне джерело живлення на випадок перебоїв з електроенергією. Пристрій здатен одночасно заряджати кілька енергоємних ґаджетів і може використовуватися як додаткове джерело світла.
Про новинку повідомило видання The Verge.

Ємність і швидкість заряджання

Shargeek 300 оснащений акумулятором місткістю 24 000 мАг. За даними виробника, повна зарядка пристрою займає близько 75 хвилин за умови використання адаптера потужністю 140 Вт.
Потужність і порти

Загальна вихідна потужність повербанка становить 300 Вт. Вона розподіляється між такими роз’ємами:
  • два порти USB-C;
  • один порт USB-A;
  • один порт постійного струму (DC) бочкоподібного типу.
Кожен із портів USB-C підтримує потужність до 140 Вт. Це дозволяє одночасно заряджати два ноутбуки з високим енергоспоживанням, тоді як через USB-A можна підключити ще один пристрій потужністю до 20 Вт.
Порт постійного струму має регульовану вихідну потужність — від 25 Вт до 140 Вт.

Конструкція та додаткові функції

Корпус пристрою виготовлений з алюмінієвого сплаву. Металева оболонка допомагає ефективніше розсіювати тепло під час роботи на високій потужності.
Відкрита внутрішня частина корпусу підсвічується RGB-світлодіодами. Користувач може змінювати колір, яскравість і режими підсвічування через вбудований дисплей.

Ціна і старт продажів

Перші учасники краудфандингової кампанії на Kickstarter можуть оформити попереднє замовлення за 149 доларів. У відкритому продажу пристрій очікується у травні 2026 року за орієнтовною ціною близько 199 доларів.
Технології
